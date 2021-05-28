Челябинцы с инвалидностью просят водителей подъезжать впритык к бордюрам

Челябинцы с ограниченными возможностями здоровья просят водителей низкопольных автобусов, которые как раз таки предназначенных для перевозки маломобильных категорий граждан, подъезжать впритык к бордюрам, чтобы инвалиды могли без проблем зайти или заехать в салон.

Проблему, с которой наверняка ежедневно сталкивается не один человек, имеющий проблемы со здоровьем, поднял в своей группе «Челябинский инвалид» в ВКонтакте известный в столице Южного Урала активист Николай Ольховский, который сам передвигается в инвалидной коляске.

Пост, опубликованный в его сообществе сегодня, 28-го мая, общественник назвал «Автобусные унижения. Новый сезон».

«Никогда и ни при каких условиях не переставайте унижать людей в транспорте! Даже если губернатор сделал что-то хорошее - например, купил для города современные зелёные автобусы, сделайте так, чтобы попасть в них можно было только через боль и страдания! Помните, чем меньше в Челябинске останется молодых образованных людей с детьми, тем меньше от вас будут требовать», - эмоционально высказался Николай Ольховский, который далеко не сразу после остановки этого самого низкопольного зеленого автобуса смог в него попасть: общественный транспорт остановился слишком далеко от бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть.

В результате состыковка все-таки произошла (после того, как инвалид-колясочник громко попросил водителя подъехать ближе, он и подъехал, и раскрыл «трап»), но настроение у маломобильного пассажира, судя по последовавшей реакции Ольховского в виде поста с видео, было окончательно испорчено (до этого Николая выбило из колеи транспортное средство на остановке, из-за которого он вообще мог не подобраться к автобусу).

«Поддерживаю! В чем проблема подъезжать всегда к бордюру, а не когда это случайно получилось? А ведь такой автобус как раз предназначен для маломобильных. И я, и другие мамочки надрываем спины, поднимая коляски на руках. На фото видно это расстояние от бордюра. Хотелось бы больше сфоткать, но на посадку/высадку даётся секунд пять-семь, всё на бегу», - прокомментировала видео Ольховского Галя Ахметова.

«Галя, про это вообще отдельная тема. Мне, человеку с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень трудно подняться даже в низкопольный автобус, если он далеко от бордюра. Видимо, водителей теперь учат ехать только прямо», - вступила в диалог Розалия Камалова.