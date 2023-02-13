Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук

В пятницу, 10 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялся первый Фестиваль космических наук. Всех гостей ждали интереснейшие лекции и фильмы об авиации и астрономии, а также увлекательные квизы и викторины, творческие встречи с писателями и художниками, мастер-классы и многое другое.

«Тема февральского фестиваля была выбрана не случайно, – подчеркнула заместитель директора Публичной библиотеки Наталья Соловьева. – В этом году мы отмечаем две знаменательные даты: 9 февраля мы отпраздновали 100-летие со дня основания гражданской авиации России, а 15 февраля – 10-летие с момента падения в Челябинской области метеорита».

На фестивале для гостей библиотеки работало девять залов – на втором и третьем этажах. Так, отдел краеведения превратился в отдел космических пришельцев: с лекциями о южноуральских покорителях космоса, челябинском метеорите (и главным вопросом – а точно ли болид взорвался над нашим городом?).

Услышать звуки космоса, познакомиться с галактической поэзией южноуральских авторов и космическими бабочками, а также увидеть уникальные картины челябинского художника Ринальда Гончарука (свои работы он создал по слайдам NASA) и обсудить фильм «Дети космонавтов» гости встречи смогли в отделе литературы по искусству.

Для самых маленьких работала мастерская «Мироздание», где они, под присмотром специалистов Регионального центра консервации библиотечных фондов, смогли сами создать свою планету. А затем – сочинить книгу об инопланетной расе вместе с писателем Еленой Наумовой, рассмотреть виды космоса, посетить виртуальную экскурсию на МКС. А еще – увидеть «космические» инструменты реставраторов и погадать на книге 1888 г.

В финале фестиваля гости посмотрели постановку по рассказам Рэя Брэдбери «Человек в воздухе» (режиссер – Дмитрий Фоминых) и песочный спектакль «Маленький принц» от театра «Скарабей».