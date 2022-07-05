Челябинцы стали участниками фестиваля «Лето в Тобольском кремле»

Закрытие XIII фестиваля «Лето в Тобольском кремле», прошедшее в минувшую субботу, запомнилось зрителям, в числе которых оказались и челябинцы, показом оперы-лекции «Жизнь за царя». Одним из партнеров музыкального праздника стал «Ростелеком».

Премьера оперы прошла прямо под открытым небом на Красной площади у стен белокаменного кремля. В ее показе были задействованы артисты Тюменской филармонии и Новосибирского театра оперы и балета. Всего больше десяти тысячи любителей искусства из разных городов России приехали на фестиваль в этом могу. Как отметили организаторы, все гостиницы города оказались переполнены. А это говорит о том, что фестиваль действительно востребован.

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«Сейчас, когда пытаются запретить русскую культуру, первая национальная опера «Жизнь за царя» Глинки как нельзя кстати. Мы хотели сделать необычный формат, в котором зритель не только слушал бы прекрасную музыку, но и погружался в историю. Казалось бы, мы все знаем этот сюжет, но в нем есть много подробностей, которые мы в нашей мультимедии хотели показать. В мультимедии использована живопись наших фантастических русских художников. И это тоже наш русский культурный код, который сейчас нужно как никогда ценить и защищать. Мы хотим сказать, что наша русская культура, русское искусство непобедимо и оно очень высокого уровня», – рассказал журналистам главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, режиссер-постановщик оперы Вячеслав Стародубцев.

Идея постановки оперы зародилась в октябре прошлого года. До этого на фестивале зачастую выступали приезжие коллективы, но в этот раз тоболяки почувствовали в себе силу показать свой эксклюзивный продукт, который ранее не звучал ни на одной сцене.

«Опера «Жизнь за царя» выбрана неслучайно, как и другие представления фестиваля. При формировании программы мы хотели показать роль знаковых личностей в истории государства, поэтому включили такие спектакли, как «Декабристы», «Екатерина Великая». Это особенно важно в современный период, когда русскую культуру пытаются отторгать и не принимать. Мы верим, что она имеет огромное значение, и будем дальше формировать нашу программу с таким подходом», – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

«Многие мои знакомые побывали на фестивале с первых лет его проведения. И с восторгом потом рассказывали мне об этом. В этот раз я решила убедиться в красочности музыкального праздника и нисколько не пожалела, что приехала в Тобольк. Потрясающие голоса и игра артистов, проникновенная музыка, появляющаяся на экране информация о жизни персонажей и исторических событиях в виде текста с иллюстрациями… Впервые увидела такой формат показа оперы! В следующем году планирую приехать сюда вновь», – поделилась с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» челябинка Анастасия Бондорчук.

Кроме того, в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле», который шел десять дней, «Ростелеком» организовал для тоболяков и гостей города трансляцию уникального шоу из Санкт-Петербурга «Классика на Дворцовой». Они услышали шедевры мировой классики XIX и XX веков в исполнении колоратурного сопрано Марии Алейды, лучшего баса мира Ильдара Абдразакова, драматического сопрано Вероники Джиоевой, петербургского баритона Алексея Маркова, меццо-сопрано огненной Василисы Бержанской и одного из самых востребованных теноров современности Витторио Григоло. В хореографической части легендарного шоу уже во второй раз принял участие известный тюменский коллектив «Формейшн Вера».

За десять лет «Классику на Дворцовой» увидели более 15 миллионов зрителей. Все концерты можно посмотреть в специальном разделе видеосервиса Wink.