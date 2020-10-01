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Челябинцы: Туман есть, но под его прикрытием нас усиленно травят

Общество
Сегодня, 12:46
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Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинска и Коркино жалуются на жуткий запах у тумана, накрывшего областной центр и пригороды. Горожане уверены, что город вместе с туманом накрыл и жуткий смог.

Никто из возмущающихся не пытается отрицать, что бело-серая пелена, прокравшаяся во все уголки областного центра и его окрестностей, это природное явление.

Но челябинский туман, в отличие от обычного, ощутимо воняет химией или еще чем-то жутко неприятным, вызывающим кашель, насморк и даже тошноту, головную боль.

Люди, надышавшись этим запашистым воздухом, задают логичные вопросы: «А почему так воняет гарью и химией, почему болит голова, почему зашкаливают датчики загрязнений? Почему туман держится не только ночью и утром, но и в дневное время?».

Жители уверены, что под прикрытием тумана промышленные предприятия (крупные и мелкие) просто избавляются от всего вредного, загрязняя воздух.

На странице «Вредные выбросы» ВКонтакте челябинцы рассказывают о своих ощущениях от такого подарка природы и еще кого-то пока неизвестного.

«Конечно, туман есть, но под прикрытием тумана нас усиленно травят, и этот факт нельзя отрицать», - считает Валентина Волкова.

«Сегодня маску одела в первый раз за все время на улицу, что страшненько на улке и вонище», - пишет Алена Захарова (стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Ночью четырехмесячный ребенок закашлялся во сне, пришлось закрыть форточку, вонь была ужасная с улицы», - делится Анастасия Пашковская. И таких сообщений на странице немало.

Жители звонят на 112, пишут на странице губернатора, обращаются в министерство экологии. Но пока никаких ответов не получают.

Напомним, на территории семи городов Челябинской области уже неделю действуют неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей. НМУ пока продлены до 19 часов первого октября. Синоптики также предупреждают, что в течение всего сегодняшнего дня в отдельных районах области будут сильные туманы.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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