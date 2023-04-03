Челябинцы завалили губернатора жалобами на плохие дороги

Жители Челябинска активно откликнулись на предложение губернатора Алексея Текслера сообщать ему о проблемных участках дорог и в подробностях рассказывают главе региона о дорожных проблемах. Глава региона лично проехал по самым проблемным дорогам.

Наиболее часто упоминаются улица Бейвеля на северо-западе, улицы Богдана Хмельницкого и Сталеваров в Металлургическом районе, Свердловский проспект, улицы Блюхера и Рождественского.

На первом месте в списке проблемных оказалась была улица Бейвеля. «По Бейвеля как проедешь, так плакать хочется. Там надо снимать старый асфальт и новый укладывать, а не лепить эти проклятые заплатки, которые каждой весной превращаются в ямы. Было бы очень хорошо, если бы Алексей Леонидович проехал по этой улице, в одну сторону и в другую в рамках объезда дорожной сети нашего города», - озвучил пожелание Женя Ольховский.

В прошлом году на автодороге начался ремонт, но весной 2023 года вскрылись дефекты в проведенных работах и посыпались жалобы.

«Невозможно ездить по ней (Бейвеля – прим. ред.). В том году все лето ее латали, а по весне все латки растаяли вместе со снегом. Вот почему бы не сделать качественно и на долго» - написала губернатору Анна Чекмачева.

Иван Вдовин отметил, что автодороге на улице Бейвеля уже больше 10 лет и за это время ее ни разу её не ремонтировали. «Делали ямочный ремонт, каждый год, после которого щебень разлетается в стекла автомобилей. Вырезали трещины, заливали их асфальтовой смесью. Всё провалилось, были трещины, стали ямы», - делится проблемой Иван.

Губернатор заверил, что в этом году на Бейвеля вместо разбитой узкой построят полноценную широкую дорогу – будет шесть полос вместо четырех. Обустроят тротуары.

В администрации Челябинска пояснили, комитетом дорожного хозяйства города уже заключен муниципальный контракт с ООО «ДорстройГрупп» на выполнение строительно-монтажных работ по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожно-строительные работы на этом участке будут завершены почти на год раньше срока - к осени 2023 года (планировалось 20 октября 2024 года).

Много нареканий и по улицам в Металлургическом районе Челябинска. «Все центральные и основные улицы (Металлургического района – прим. ред.) разбиты. Дорог нет! Сталеваров (улица – прим.) – три полосы в одну сторону, двигаться можно только по одной. Улицу Румянцева делают, следом перекапывают. (Улица) Богдана (Хмельницкого) постоянно то проваливается, то вздувается», - рассказал губернатору Евгений Иванов.

Глава региона оценил состояние полотна на этих магистралях и поставил задачу включить в план ремонта на этот год улицы Сталеваров и 2-я Павелецкая. На улице Богдана Хмельницкого дорожное полотно обновят после проведения ремонтных работ на сетях.

Кроме того, намечен ямочный ремонт по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Монтажников.

Челябинцы просили Алексея Текслера обратить особое внимание на улицу Блюхера от областной больницы до остановки «пос. Мебельный».

«Одна из основных дорог на въезде в город, а состояние оставляет желать лучшего, - написал Глеб Горин. - Направление в сторону центра особенно интересно, ехать в полосе невозможно».

Губернатор услышал жителей и в ходе инспекционной поездки оценил участок дороги по ул. Блюхера (рядом с областной больницей). В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске» запланировано провести ремонт улицы Блюхера от улицы Салтыкова до улицы Кузнецова. Сроки выполнения ремонтных работ будут определены при выделении необходимого объема целевого бюджетного финансирования.

Глава региона побывал в Ленинском районе, откуда также поступило много обращений: выезд с улицы Рождественской на проспект Ленина, дорога под мостами и другие. «Копейское шоссе, участки под мостами. Тут, конечно, яма на яме», - констатировал губернатор.

Алексея Текслера не устроило состояние участка дороги проспект Ленина – улица Рождественского – Копейское шоссе (под мостами). Муниципалитет уже заключил контракт. По плану закончить работы должны в августе. Будет полностью заменена конструкция дорожной одежды под путепроводами транспортной развязки Копейское шоссе – ул. Рождественского – автодорога Меридиан – улица Гагарина.

Оксана Самсонова просить включить в план ремонтных работ улицу Производственная. «В настоящее время проводится процедура передачи на содержание в Комитет дорожного хозяйства города Челябинска улицы Производственной, после чего будет решаться вопрос по ремонту данной улицы с учетом финансирования», - пояснили в городской администрации.

Евгений Луканин просит обратить внимание на ул. Танкистов, проходящую по частному сектору. «Сейчас дорога как после бомбежки. А трафик очень большой особенно грузовых. Дома трясутся», - написал он. «В настоящее время администрация района готовит аукционную документацию для определения подрядной организации по выполнению работ по грейдированию. В летний период текущего года будут выполнены работы по грейдированию указанного Вами участка дороги», - заверили в администрации Тракторозаводского района.

Егор Шилин рассказал об ужасном состоянии дороги на улице Попова: «На машине приходиться ехать меньше 10 километров в час. Иначе оставишь на дороге подвеску, да и колеса. После дождя ямы заполнены водой и просто невозможно ходить».

Администрация Калининского района Челябинска ответила, что специалистами отдела благоустройства будет рассмотрен вопрос возможности проведения грейдирования указанной дороги.

Екатерина Грачева отметила, что в центре города невозможно проехать по улице Витебская, между Энтузиастов и Энгельса. Там большой потолок машин, глубокие ямы. «Подрядной организацией, оказывающей услуги по содержанию улично-дорожной сети в Центральном районе, будет запланирован ямочный ремонт по ул. Витебской. Работы по текущему ремонту аварийных выбоин на дорогах города, в том числе на обозначенной выше улице, будут выполняться по графику мелкозернистым асфальтобетоном», - ответили в мэрии.

В списке проблемных еще несколько десятков улиц. Глава региона заверил, что по всем обращениям будут работать, кардинально улучшать ситуацию.