В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги

В Челябинской области на этой неделе будет дан старт сезону дорожных работ. В субботу начнут работу асфальтовые заводы, дорожники приступят к ямочному ремонту. Губернатор Алексей Текслер лично проедет по самым проблемным участкам, о которых ему расскажут жители, и даст необходимые поручения.

«Самое время приступать к дорожным работам. Среднесуточные температуры позволяют начинать ремонт дорог, делать это нужно сейчас. Тем более, что зима в очередной раз обнажила проблемные участки. Вижу это и в своих поездках, и по вашим сообщениям», - написал Алексей Текслер в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Как пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, с первого апреля начинают работать асфальтовые заводы (всего в области 35 асфальтобетонных заводов, которые работают на дорожную сферу).

«До конца недели нужно начать полноценные дорожные работы на проблемных участках. Уже нужно подготовить к началу ремонтов дорожную технику», - поручил дорожным службам Алексей Текслер.

Сегодня министерство проводит совещание с представителями муниципальных образований, которым поручено оперативно приступить к проведению дорожных работ и начать с ямочного ремонта.

По словам Алексея Нечаева, ямочный ремонт необходим для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Во всех муниципалитетах уже должен идти ямочный ремонт. Но лишь как временная мера до начала полноценного ремонта», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор призвал жителей области сообщать ему о проблемных участках дорог в муниципалитетах. «Будем реагировать», - пообещал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что он планирует в конце недели проехать по дорогам Челябинской агломерации. «Тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание», - обратился к жителям губернатор.

Южноуральцы не заставили себя ждать и уже в первые минуты после появления поста начали сообщать Алексею Текслеру о проблемных участках дорог.

«ЧТЗ, дорога в микрорайон Чурилово - ул. Линейная, от пр. Ленина до ул. Самохина, асфальт сошел со снегом (речь идет о Челябинском городском округе – прим. ред.)», - написал Александр. Челябинцы пишут также о разбитой улице Бейвеля, больших ямах на ул. Мастеровая (связывает ЧМЗ и Курчатовский район), ул. Академика Сахарова (от ул. Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска) и 250-летия Челябинска , улице Кузнецова в поселке АМЗ, улице Островского и многих других.

Антон приглашает проехаться по поселковым дорогам в Копейском городском округе, где «дороги соревнуются по количеству и размеру ям, дыр, выбоин» и где проблематично передвигаться не только на транспорте, но и пешком.

Елена просит губернатора обратить внимание на Миасс. «Обратите внимание на дороги в Коркинском округе. Там как после войны», - обращается к главе региона Дамир.

Жалобы и фотографии разбитых дорог уже поступили из Чебаркуля, Кыштыма, Троицка, Еманжелинска, Златоуста, Бакала, села Миасское, поселка Увелка, Саткинского, Сосновского и Аргаяшского районов. И все обращения жителей будут проанализированы и взяты в работу.

«В 2023 году мы планируем отремонтировать в Челябинской области порядка 600 километров автомобильных дорог. Очень много капиталоемких дорог начинаем делать», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Из них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется провести работы по строительству, ремонту, капитальному ремонту и содержанию на 189,2 километра дорог регионального или межмуниципального значения. На эти цели направят свыше пяти миллиардов рублей.

Первоначально в списке было 44 объекта дорожной сети. Среди них дороги, которые отремонтируют по просьбам жителей области.