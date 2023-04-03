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Дорожный ремонт
Алексей Текслер
Владимир Путин
проект «Безопасные и качественные дороги»
Андрей Ксензов
Наталья Котова
Общество
03.04.2023 13:07

Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал в Челябинске дороги, на которые поступило наибольшее количество жалоб. По итогам объезда глава региона дал поручения по проведению ремонта. Часть работ будет выполнена с опережением сроков.

Напомним, в конце марта глава региона призвал жителей области сообщать ему о проблемных участках дорог в муниципалитетах. Жители активно откликнулись на призыв губернатора. В список самых проблемных дорог областного центра попали улица Бейвеля на северо-западе, улицы Богдана Хмельницкого и Сталеваров в Металлургическом районе, Свердловский проспект, улицы Блюхера и Рождественского.

«Маршрут составил сам, выбрал дороги, на которые от вас пришло больше всего жалоб», - пояснил Алексей Текслер на своей социальной странице в соцсетях. В поездке главу региона сопровождали руководители профильных ведомств.

Губернатор напомнил о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу опережающего финансирования нацпроектов в регионах, которые их ускоренно выполняют.

«Средства нацпроектов запланированы до 2024 года, при этом некоторые регионы готовы ускориться и ввести объекты на год раньше, - отметил Владимир Путин. - В этой связи хотел бы обратить внимание вот на что: нужно поддержать такую инициативу». Президент подчеркнул, что «там, где люди справляются, надо все-таки перераспределять ресурсы в интересах тех, кто это делает».

В Челябинской области готовы опережающими темпами проводить дорожные работы. Алексей Текслер первой проинспектировал улицу Бейвеля. Ремонт на этой автодороге начался в прошлом году. Строительство подрядчик должен был завершить в 2024 году. «В этом году здесь построим полноценную широкую дорогу вместо разбитой узкой. Часть работ уже сделана, с учетом важности ставлю задачу открыть новую дорогу в этом году», - рассказал Алексей Текслер.

Как пояснил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, уже заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «ДорстройГрупп» на выполнение строительно-монтажных работ по улице Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Разработанной проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы, предусмотрено расширение проезжей части ул. Бейвеля с четырех до шести полос движения, обустройство тротуаров», - отметили в комитете.

Планировалось завершить дорожно-строительные работы на этом участке 20 октября 2024 года. Подрядчик пообещал Алексею Текслеру закончить работы на Бейвеля на год раньше запланированного срока - к осени 2023 года.

А пока на улице, согласно графику, выполняются работы по ямочному ремонту холодным асфальтобетоном во временном варианте. С первого апреля начали работать асфальтовые заводы и в ближайшее время работы по текущему ремонту аварийных выбоин на дорогах города будут выполняться мелкозернистым асфальтобетоном.

Затем глава региона побывал в Металлургическом районе Челябинска. Губернатор оценил состояние дорожного полотна на улицах Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Алексей Текслер напомнил городским властям о том, что в этом году ЧМК празднует 80-летие и отмечать юбилей жители должны с отремонтированными тротуарами и дорогами.

«Улицы Сталеваров в планах на этот год не было, но состояние дороги плохое. Будем ремонтировать и как можно скорее, - пообещал Алексей Текслер. – На улице Богдана Хмельницкого запланированы ремонтные работы на сетях, после этого сделаем дорожное полотно». Губернатор также поставил задачу делать в этом году улицу 2-я Павелецкая, на которую поступило много нареканий.

В администрации города отметили, что при наступлении благоприятных погодных условий подрядная организация запланирует работы по ямочному ремонту по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Монтажников.

Кроме того, губернатор отметил, что в Металлургическом районе второй год идет ремонт теплотрасс и обратил внимание на необходимость синхронизации дорожных ремонтов и благоустройства.

Следующей остановкой в поездке губернатора стал участок на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Алексей Текслер раскритиковал состояние полотна. Он акцентировал внимание городских властей на своевременности ремонтов, подчеркнув, что таких дорог в областном центре быть не должно.

Челябинцы просили Алексея Текслера обратить особое внимание на участок дороги по улице Блюхера от областной больницы до остановки «пос. Мебельный».

Губернатор услышал жителей и в ходе инспекционной поездки оценил этот участок дороги. Алексей Текслер поручил капитально отремонтировать эту дорогу.

В администрации города пояснили, что в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске» планируется провести ремонт улицы Блюхера от улицы Салтыкова до улицы Кузнецова. Сроки выполнения ремонтных работ будут определены при выделении необходимого объема целевого бюджетного финансирования.

Алексей Текслер также поручил предусмотреть дополнительный общественный транспорт до Медгородка, так как с первого апреля по 15 октября будет закрыто движение трамваев до Областной больницы в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.

Глава региона побывал в Ленинском районе, откуда также поступило много обращений: выезд с улицы Рождественской на проспект Ленина, дорога под мостами и другие.

Алексея Текслера не устроило состояние участка дороги проспект Ленина – улица Рождественского – Копейское шоссе (под мостами). «Участок от проспекта Ленина до Копейского шоссе нужно отремонтировать полностью. Одно из самых проблемных мест в городе. Начать ремонт нужно в апреле, сейчас просто проехать невозможно», - возмутился глава региона.

Контракт по проведению ремонта на этом участке дороги уже заключен. По плану закончить работы должны в августе. Будет полностью заменена конструкция дорожной одежды под путепроводами транспортной развязки Копейское шоссе – ул. Рождественского – автодорога Меридиан – улица. Гагарина. Работать будут ночью, чтобы минимизировать ограничения в движении. Губернатор поручил также провести благоустройство и озеленение.

«Важно, что в этом году отремонтируем проспект Ленина на протяженном участке от Линейной до Цвиллинга. Нареканий по одной из главных артерий города тоже очень много», - подчеркнул губернатор.

В списке проблемных еще несколько десятков улиц. Глава региона заверил, что по всем обращениям будут работать, кардинально улучшать ситуацию.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня на аппаратном совещании дала поручение своим подчиненным определиться со списком дорог, на которых будет необходимо провести дополнительные ремонтные работы. «Нужно определиться со списками. Мы, конечно, понимаем, что одновременно это сделать будет невозможно, но люди должны знать», - сказала Наталья Котова.

Губернатор также обратил внимание, что на улицах Челябинска очень пыльно. «Дорожные и коммунальные службы Челябинска уже приступили к генеральной уборке города, - отметила Наталья Котова. -  Ежедневно обеспыливаются проезжая часть и тротуары». Губернатор поручил активизировать работы по уборке.

Как подчеркнул Алексей Текслер, в области являются приоритетом ремонт, строительство дорог, обновление инфраструктуры и общественного транспорта. И в этом году в Челябинске, как и по всему региону, произойдет «дорожный рывок».

«Мы планируем уложить только в Челябинске порядка 600 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна (даже 10 лет назад, когда расширяли дороги, было значительно меньше), более 40 километров - только в Челябинске», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в Челябинске также запланировано заменить значительную часть трамвайного полотна и в этом году полностью обновить полное контактную сеть для троллейбусов.

«Если говорить об обновлении общественного транспорта в Челябинске, я напомню: более 70 единиц новых трамваев, 168 новых троллейбусов, порядка 90 единиц новых автобусов (50 автобусов среднего класса, 40 большого класса, еще будут так называемые гармошки). Планы серьезные», - подчеркнул Алексей Текслер.

На эти цели, помимо средств, которые выделяются из областного бюджета, региона привлекает средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «Серьезное подспорье для нас - опережающее финансирование. Это те средства, которые мы перебрасываем с 2024 года, и фактически за год сделаем планы двухлетки. Уверен, наши жители заметят и оценят положительные изменения и по дорогам, и по общественному транспорту», - прокомментировал по итогам рабочего выезда Алексей Текслер.

Автор: Любовь Юрина
Дорожный ремонт
Алексей Текслер
Владимир Путин
проект «Безопасные и качественные дороги»
Андрей Ксензов
Наталья Котова
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31.03.2023 16:59

«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД

31.03.2023 16:53

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро

31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

31.03.2023 13:21

Наталья Котова сообщила челябинцам о начале генеральной уборки города

31.03.2023 12:54

Андрей Дуда получил мандат депутата Заксобрания Челябинской области

31.03.2023 12:51

Надежда Рыльская провела встречу с жителями улицы Стахановцев по предстоящей застройке

31.03.2023 12:32

Челябинцам напомнили о закрытии движения трамваев до областной больницы с первого апреля

31.03.2023 12:29

Первого апреля стартует весенняя призывная кампания

31.03.2023 12:25

Двое коркинцев обвиняются в дерзких и циничных разбоях и грабежах

31.03.2023 12:13

Юная челябинская гимнастка завоевала полный комплект медалей чемпионата России

31.03.2023 12:02

Жители Магнитогорска ради выгоды устраивали фиктивные браки россиян с иностранцами

31.03.2023 11:58

АКРА: Кредитоспособность Челябинской области по-прежнему высока

31.03.2023 11:54

Государственная поддержка картофелеводства на Южном Урале увеличится втрое

31.03.2023 11:52

Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела в отношении тех, кто станет добровольцем

31.03.2023 11:36

Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых

31.03.2023 11:18

Ситуацией со строительством в Челябинском городском бору заинтересовался Бастрыкин

31.03.2023 11:13

В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников

31.03.2023 09:40

Ученые ЮУрГУ нашли способ предсказывать долговечность композитов для авиации

31.03.2023 09:38

В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей

31.03.2023 09:29

В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты

31.03.2023 09:19

В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги

31.03.2023 09:10

В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

30.03.2023 19:14

Челябинская область получила еще 1,6 миллиарда, большую часть направит на дороги и инфраструктуру

30.03.2023 18:52

В Челябинской области расширят категорию детей погибших участников войны

30.03.2023 18:13

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца

30.03.2023 18:10

В пятницу в Челябинской области дождь обещают лишь на юге

30.03.2023 18:05

Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей

30.03.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)

30.03.2023 17:45

Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах

30.03.2023 17:27

Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы

30.03.2023 17:21

Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак

30.03.2023 16:28

В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников

30.03.2023 16:20

В Челябинской области расширили категорию получателей соцвыплат на газификацию

30.03.2023 16:05

Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной

30.03.2023 15:36

Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге

30.03.2023 15:27

Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику

30.03.2023 13:58

Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц

30.03.2023 13:47

Челябинцы коллективно пожаловались губернатору на «убитую» улицу Производственную

30.03.2023 13:18

«А куда жить?»: челябинский спектакль о семейной драме как отзвук времени

30.03.2023 13:11

Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским

30.03.2023 13:04

Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно

30.03.2023 11:58

Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году

30.03.2023 11:56

В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки

30.03.2023 11:31

Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»

30.03.2023 11:18

УФСБ Челябинской области вычислило создателя вредоносной компьютерной программы

30.03.2023 11:13

Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»

30.03.2023 11:02

Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей

30.03.2023 10:52

«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной