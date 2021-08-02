Челябинцы жалуются властям на подключение незаконных ларьков к электричеству в их домах

Жители Челябинска сообщают в городскую администрацию о фактах подключения нестационарных торговых объектов к сетям общедомового имущества и размещения незаконных киосков (а также парковок и стоянок) на территории, принадлежащей жителям многоквартирных домов.

О жалобах такого характера на аппаратном совещании в городской администрации сегодня, второго августа, сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Жителям неоднократно разъясняли, что это их полномочия – принимать решение, может ли там находиться нестационарный торговый объект или нет. И вопросы незаконного подключения также решаются через управляющую компанию, то есть зачастую именно УК дают разрешение подключиться к источнику электроэнергии таким незаконным объектам. Мы призываем жителей активнее работать по своим территориям. Это ваши полномочия. Мы готовы оказывать полное содействие и консультировать», - подчеркнула Надежда Рыльская.

По ее словам, за прошедшую неделю в Челябинске было демонтировано 19 незаконно размещенных торговых объектов. На будущей неделе планируется демонтаж еще 26-ти незаконных НТО.