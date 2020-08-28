Челябинец стал победителем конкурса УрФО «Славим человека труда»

Челябинские мастера показали высокие результаты на Конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» среди регионов УрФО. Сергей Федоров из Челябинска стал победителем в номинации «Художественная обработка дерева».

Ежегодно конкурс проходил в Екатеринбурге. В этом году Челябинскую область представляли 8 мастеров и 6 из них принесли нашему региону призовые места.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 38 мастеров из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В соревнованиях каждый из них изготовил предметы народных художественных промыслов Урала, жюри оценило их исполнение по следованию традициям, скорости, качеству и другим критериям. В этом году самому юному участнику соревнований - шесть лет. А самое оперативное время изготовления работы составило около двух часов - столько понадобилось одному из мастеров на роспись подноса.

В номинации «Художественная обработка дерева первое место место занял Сергей Федоров из Челябинска.

В номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева второе место занял Иван Верзаков из Златоуста и третье место Владимир Деняев из Нагайбакского района.

В номинации «Художественная обработка металлов второе место жюри отдали Дмитрию Смердову из Верхнего Уфалея.

Третий результат среди «Лучших мастеров росписи по дереву» у Татьяны Курмановой из Брединского района.

Второе место в номинации «Лучший мастер росписи по металлу» у Ирины Захаровой из Миасса

Напомним, проект «Славим человека труда!» - это комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Разработан Свердловским региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления в 2010 году. Проект включает в себя конкурс профессионального мастерства, общероссийский фестиваль кино- и интернет-проектов «Человек труда», образовательный проект «Лаборатория профессий». В 2012 году проект получил статус окружного.