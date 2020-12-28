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Челябинка, убившая семимесячного сына, просилась на свободу

Сегодня, 28 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Татьяны Пупышевой, которая с сожителем убила малыша, что скрыть его смерть, скинула его в реку Миасс, просила отпустить ее на свободу.

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Калининского районного суда Челябинска от 16 декабря 2020 года. Данным постановлением обвиняемой Татьяне Пупышевой продлен срок содержания под стражей до 23 января 2021 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении Пупышевой более мягкую меру пресечения, а именно подписку о невыезде.

Напомним, тело убитого ими младенца (смерть мальчика наступила в результате множественных ударов по голове) его мать и ее 29-летний сожитель сбросили в реку Миасс, решив таким образом После этого девушка заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело малыша было найдено 23-го октября, его достали из водоема в районе улицы Университетской набережной.