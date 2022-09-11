«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов

На Кировке сегодня, 11-го сентября, с успехом прошел традиционный для южноуральской столицы фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий». Погода воскресным днем не очень баловала, однако это не умалило интереса жителей разных возрастов к яркому и долгожданному событию. В числе гостей фестиваля - глава города Наталья Котова и председатель челябинской думы Андрей Шмидт.

Нынешний фестиваль стал для Челябинска уже 17-м по счету – каждый год он проходит на пешеходной части улицы Кирова в дни празднования Дня города.

Сегодня в десяти шатрах работали выставки книжных новинок, проходили встречи с писателями, викторины и конкурсы, творческие мастер-классы и многое другое. На центральной сцене выступали чтецы и коллективы города.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, для самых маленьких посетителей на Кировке создали целый городок: здесь можно было послушать сказки и почитать книги, посмотреть выступление кукольного театра, научиться плести косы и своими руками сделать поделки.

Путешествие челябинцев и гостей города в невероятное путешествие в мир книг удалось – как всегда.