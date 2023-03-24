Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая

Челябинские власти ищут исполнителя контракта по проведению праздничных фейерверков в честь Первомая и Великой Победы.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет два с половиной миллиона рублей. Заявки от претендентов на его получение принимаются с 20 марта по пятое июля. Заказчиком является управление культуры Челябинска.

Праздничные салюты первого и девятого мая будут запускать на набережной реки Миасс в десять часов вечера. Согласно условиям контракта, фейерверки должны длиться не меньше десяти минут.

Проводиться фейерверки должны согласно спецификации пиротехнических изделий с применением компьютерных пиротехнических пультов.

В технической документации также сообщается, что фейерверки должны быть панорамными, непрерывными, многоуровневым, с набором разнообразных пиротехнических эффектов. При проведении фейерверка исполнитель контракта обязан использовать сертифицированное пусковое оборудование.

В прошлом году цена аналогичного контракта составляла четыре миллиона рублей (правда, в 2022-м году речь велась о трех фейерверках – в Первомай, 9 Мая и в День города). На аукцион заявился один-единственный участник, признанный победителем. Праздничные салюты в честь Первомая, очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне и дня рождения Челябинска компания подарила городу за три миллиона 999 тысяч 987 рублей.

Кроме того, в 2023 году челябинские власти разместили закупку «Оказание услуг по музыкальному сопровождению праздничного фейерверка» - речь идет лишь о салюте 9 Мая.

Начальная цена аукциона – 460 тысяч рублей. Заявки от участников принимаются в период с 23-го по 31 марта.

Напомним, в Челябинске в эти дни также проводится аукцион на поставку десяти тысячи Георгиевских лент – столица Южного Урала полным ходом готовится к празднованию Дня Победы.