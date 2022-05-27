Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

В июне в Челябинске состоится семинар-совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.

В знаковом мероприятии примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.

На семинар также приедут главы субъектов Уральского Федерального округа. Алексей Текслер попросил руководителей городов и районов Челябинской области принять личное участие в этом мероприятии, сообщает пресс-служба губернатора.