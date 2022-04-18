Челябинск «окружат» арт-объекты на въездах

Все шесть въездов в Челябинск украсят арт-объекты.

Открытый архитектурный конкурс на разработку архитектурной концепции въездных групп в столицу Южного Урала сегодня, 18-го апреля, анонсировал начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

На аппаратном совещании в городской администрации он сообщил, что участникам конкурса будет предложено создать концепцию для всех шести въездов в Челябинск.

По словам Павла Крутолапова, конкурс будет проводиться в период с 19-го апреля по 20-е июня текущего года. В среду, 20-го апреля (в 17 часов) в Доме архитектора состоится посвященный данному конкурсу брифинг, где будут подробно обсуждаться требования к конкурсным проектам и участникам которого – потенциальным создателям арт-объектов – покажут наиболее удачные, наиболее яркие и эффектные въездные группы, установленные в городах России и мира.