Челябинск посетил Герой России Олег Дуканов

Накануне Дня пограничника столицу Южного Урала посетил Герой России генерал-лейтенант Олег Дуканов. Он провел урок мужества в Бишкильской средней общеобразовательной школе имени Героя России Германа Угрюмова и встретился с пограничниками.

Визит Героя России в Челябинскую область состоялся в контексте нескольких предстоящих событий: Дня памяти Героя России, заместителя Директора ФСБ России-начальника Департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом адмирала Германа Алексеевича Угрюмова, а также 103-й годовщины образования пограничных органов ФСБ России. Совместно с начальником пограничного управления генерал-майором Дмитрием Тишиным и Героем России Сергеем Зябловым Олег Дуканов провел урок мужества в Бишкильской средней общеобразовательной школе, где учился Герой России, легендарный «горный адмирал» Угрюмов.

Во время урока детям подробно рассказали о Германе Алексеевиче Угрюмове, при непосредственном участии которого разрабатывались и проводились уникальные операции по освобождению Гудермеса от незаконных вооруженных формирований, захвату Салмана Радуева, Арби Бараева и других особо опасных террористов. За проявленные мужество и героизм в 2000 году Герману Угрюмову присвоили звание Героя России.

Как сообщили в пограничном управлении ФСК, говоря о сослуживце Олег Дуканов отметил энергичность и патриотизм, стойкость и преданность делу, а также умение нестандартно решать сложные задачи в условиях постоянного риска для жизни. Завершением урока мужества стало посещение мемориала, где почтили память знаменитого соотечественника.

Также между руководством учебного заведения и пограничным управлением достигнута договоренность о дальнейшем совершенствовании сотрудничества в вопросах военно-патриотической работы, обсуждается создание на базе школы пограничного кадетского класса.