Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске

Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести Российской Федерации, которые прошел в стране впервые. Делегации 15-ти муниципалитетов принял Ульяновск.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в составе делегаций в торжественном событии поучаствовали студенты и их наставники из профессиональных образовательных организаций Челябинска, Сызрани, Пензы, Нижнего Новгорода, Кирова, Чебоксар, Ижевска, Уфы, Перми и других городов, носящих почетное звание.

Отметим, в Челябинской области городами трудовой доблести являются два муниципалитета: Челябинск и Магнитогорск, жители которых внесли значительный вклад в Великую Победу. Южный Урал на мероприятии всероссийского масштаба представляли студент третьего курса Сергей Двизов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева, посол культуры Союза женщин России от Челябинской области Ирина Холодкова, представившая в Ульяновске проект «Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска», который реализуется в регионе с 2020 года (при поддержке Фонда гражданских инициатив Южного Урала в 2022 году проект стал победителем гранта губернатора Челябинской области).

По словам Ирины Холодковой, данный проект был создан при участии студентов ЧГПГТ имени Яковлева и информационной поддержке Союза женщин Челябинской области. Молодые люди по крупицам собирали уникальные факты о жизни Ленинского района южноуральской столицы. В основу исторического маршрута легли архивные документы и рассказы почетных жителей.

«Мы чтим свою историю, и такой формат патриотического воспитания очень востребован среди гостей и жителей города», - отметила Ирина Холодкова.

На протяжении трех дней участники события в Ульяновске принимали участие в квесте «Города трудовой доблести», нетворкинге «Воспитание студентов на трудовых традициях своего города», музейном марафоне «15 эвакуированных промышленных предприятий», в круглом столе «Профессиональный выбор как показатель гражданско-патриотического воспитания».

Парад городов трудовой доблести состоялся на мемориальном комплексе «Обелиск вечной славы» на площади 30-летия Победы Ульяновска и стал ярким финалом события.

Фото: Союз женщин Челябинской области