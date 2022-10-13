13.10.2022
Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске
13.10.2022
Челябинец «заказал» бывшую сожительницу
13.10.2022
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
13.10.2022
Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию
13.10.2022
Корреспондент ИА «Урал-пресс-информ» может стать военкором СВО
13.10.2022
Ищут спортивных волонтеров
Челябинск принял участие в параде городов трудовой доблести в Ульяновске
Делегация южноуральской столицы рассказала всей стране о подвиге Танкограда
28.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
09.09.2021
В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»
12.07.2020
Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022