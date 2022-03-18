18.03.2022
Вагон СВ фирменного поезда Челябинск-Москва украсят лучшие фотопейзажи Южного Урала
18.03.2022
В Челябинской области поддержат сельские музыкальные школы программой «Земский работник культуры»
18.03.2022
В Челябинской области мошенники выдают себя за судебных приставов
18.03.2022
ВТБ начинает продажу золотых слитков
18.03.2022
Новый пожарный поезд поступил на станцию Бердяуш
18.03.2022
С начала пандемии ковидом переболели 311 тысяч южноуральцев, умерло 8,5 тысячи
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
ФАС и Wildberries обсудили ввоз в Россию товаров «серого рынка»
18.03.2022
Эксперт по биооружию: в России появились болезни, которых не было никогда
17.03.2022
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска
17.03.2022
Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022