Челябинск встречает Крымскую весну

Челябинск сегодня, 18 марта, встречает - вот уже восьмой раз - Крымскую весну, праздную воссоединение России и Крыма. Тысячи людей разных возрастов собрались в парке имени Гагарина, чтобы поддержать Донбасс, президента РФ Владимира Путина и российскую армию, которая выполняет спецоперацию на Украине.

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В связи с проведением масштабной акции на проспекте Ленина, в районе улицы Энгельса, случился транспортный коллапс. Образовались огромные пробки, дорогу к парку Гагарина перегородили КамАЗы . Повсюду дежурили сотрудники правоохранительных органов. Обстановка была спокойная, челябинцы демонстрировали только положительные эмоции.