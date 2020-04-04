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Челябинская область обеспечит дополнительные соцпакеты для многодетных, одиноких мам

Общество
Сегодня, 18:56
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить дополнительные меры социальной поддержки для одиноко проживающих инвалидов, многодетных семей и семей, где мамы самостоятельно воспитывают детей.

«Хорошие продуктовые наборы получат все одиноко проживающие пожилые инвалиды, мамы, самостоятельно воспитывающие детей, и многодетные семьи с общим доходом ниже прожиточного минимума», - сообщил губернатор Алексей Текслер четвертого апреля в ходе прямого эфира на своей официальной странице в Инстаграм. Эти категории южноуральцев будут обеспечены продуктами местных производителей.

«Губернатор озвучил, что многодетным семьям и одиноким мамам будут помогать продуктами питания местных производителей. На мой взгляд, это хорошая инициатива. Речь идет о крупах, мясе и макаронах. Именно эти продукты выпускают наши ведущие пищевые предприятия», - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания области по социальной политике Александр Журавлев.

Предприятия оказывают продуктовую поддержку и одиноким пенсионерам. К акции уже подключились молочники Магнитогорска. «В компании “Первый вкус” для одиноких пенсионеров раз в неделю собирают продуктовые наборы из собственных молочных продуктов и развозят по домам», - рассказал спикер Магнитогорского собрания депутатов Александр Морозов.

Бывшие работники Магнитогорского молочного комбината, которые долгие годы трудились на предприятии и сегодня остались без помощи родных и близких, уже получили первые продуктовые наборы. Пожилые входят в группу риска и в условиях опасности распространения коронавируса им рекомендовано не покидать свои жилища. Раз в неделю на протяжении трёх месяцев предприятие будет привозить этим людям продукты родного предприятия. Гормолзавод готов помочь с формированием продуктовых наборов предпринимателям, желающим поддержать своих пенсионеров.

В Челябинске в сетях Бургеркинг и Макдональдс готовы накормить всех врачей бесплатно. «Для этого медик должен быть либо в форменной одежде, либо предъявить любой подтверждающий профессиональную деятельность документ», - рассказали в администрации областного центра.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
меры соцподдержки
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