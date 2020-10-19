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Челябинская область получила дополнительные средства на выплаты сотрудникам соцучреждений

Общество
Сегодня, 09:25
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получила дополнительно 44 миллиона рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают в режиме превентивной изоляции.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в министерстве социальных отношений области.

«Средства выделены на две смены превентивной изоляции – на период с 16 октября по 15 ноября», - уточнили ведомстве.

Напомним, режим превентивной изоляции действовал с 24 апреля по первое сентября 2020 года в 26 стационарных учреждений социального обслуживания (девять смен по 14 дней). Затем он был отменен, а с 18 сентября повторно введен в 18 социальных учреждениях. Было организовано две смены - с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно.

Затем было решено продлить предоставление стимулирующих выплат соцработникам до 15 ноября. Будет организовано еще две смены. «На 12-ю и 13-ю смену уже получено из федерального бюджета 44 миллиона рублей. Оформляются все документы на проведение выплат», - уточнила министр социальных отношений Ирина Буторина на заседании оперативного штаба. Двенадцатая сменя состоится с 16 по 30 октября, тринадцатая - с первого по 15 ноября.

Всего в Челябинской области на выплаты стимулирующего характера работникам соцучреждений направлено из федерального и областного бюджета более 400 миллионов рублей. Рассматривается вопрос о продлении режима превентивной изоляции до конца года.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата за одну двухнедельную смену превентивной изоляции составляет 40 тысяч рублей В учреждениях, где зафиксирован случай заноса коронавируса, доплата выше - 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, психологов, среднего медицинского и административного персонала выплаты равны 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими COVID-19 людьми – 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала выплаты равны 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

В случае, если сотрудник вынужденно прервал режим превентивной изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся смена (14 дней). Если по другим обстоятельствам, то выплата производится пропорционально отработанным дням.

Кроме того, по решению губернатора Алексея Текслера в регионе дополнительно к федеральной доплате соцработники, работавшие в режиме превентивной изоляции, получали из областного бюджета по 17 тысяч рублей за каждую смену.

Также в области была введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам старшего поколения в период самоизоляции.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Превентивная изоляция
Министерство социальных отношений Челябинской области
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