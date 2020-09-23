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Челябинская область получит дополнительные средства на создание мест в детсадах для малышей

Общество
Сегодня, 13:38
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на повышение доступности дошкольных учреждений для малышей – детей в возрасте от полутора до трёх лет.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Дополнительно выделено 717,4 миллиона рублей. Средства направят в Республику Башкортостан, Челябинскую область, Красноярский и Ставропольский края, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Общий объем субсидий, которые получит Челябинская область на создание мест в детсадах для детей от 1,5 до трех лет, в 2020 году составит один миллиард 127 миллионов 10,5 тысячи рублей, в 2021 году - 277 миллионов 677 тысяч.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования и науки области, дополнительные федеральные средства в размере 168 миллионов рублей будут направлены на выкуп нового детского сада, строящегося в Челябинске.

Детский сад на 230 мест возводится по улице Неаполитанов и станет структурным подразделением детского сада №68. В новом здании будет 12 просторных групп, половина из которых примут малышей до трех лет, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок. Пищеблок оснащен современным оборудованием.

Федеральная помощь позволит ускорить процедуру выкупа здания детсада в Советском районе города Челябинска, где растет потребность в местах в дошкольных учреждениях в связи с активной застройкой в микрорайоне.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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