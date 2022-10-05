Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК

Больше 100 заявок подали предприятия, фермеры, научные и образовательные организации и органы управления АПК Челябинской области на участие в конкурсной программе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Выставка «Золотая осень» откроется в Москве сегодня, пятого октября. Она соберет сотни производителей из разных регионов России.

В этом году принято решение сделать основной упор на участие в конкурсной программе выставки. Тем не менее, сформирована также официальная делегация, которую возглавит заместитель губернатора Сергей Сушков. Южноуральцы примут участие в мероприятиях деловой программы форума: пленарных сессиях и панельных дискуссиях, круглых столах, посвящённых развитию отдельных отраслей, актуальным вопросам государственной поддержки, технологического перевооружения отрасли и других.

«Челябинская область продолжает развивать свой агропромышленный комплекс. Ежегодно мы представляем в Москве на «Золотой осени» свои достижения и проекты, которые расширяют компетенции региона в отраслях АПК, в переработке продукции, обеспечивают нам конкурентные преимущества на уровне федерального округа и всей страны», - отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Впервые 13 заявок подали на конкурс «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» южноуральские животноводы. Предприятия, которые представили свои наработки, открыли новые производственные площадки – фермы и современные доильные залы, добились высоких результатов в генетике, в продуктивности. Это племенные заводы СПК «Коелгинское» имени Шундеева, КХ «Карсакбаев», СПК «Сарафаново», ООО АФ «Калининская», ООО «Совхоз Брединский», а также ООО «Предуралье», Магнитогорский и Нагайбакский птицеводческие комплексы и другие.

Фермеры Ильмир Абсалямов и Фангиль Зарипов (Аргаяшский район) подали заявки на участие в конкурсе «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышения плодородия почв». Эти хозяйства специализируются на возделывании полевых овощей и картофеля. Фермерские хозяйства области активно занимаются диверсификацией в полеводстве, профессионально решают задачи сортообновления, ресурсосбережения, повышения урожайности и получения качественной продукции.

На конкурс «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» подано шесть заявок. Это реализация проектов фермерами, получившими гранты как начинающие, гранты на развитие семейных ферм и «Агростартап». Среди участников – фермер из Октябрьского района Александр Крель, который благодаря гранту начал развивать молочное и мясное животноводство в своём хозяйстве, изначально в семейном бизнесе занимались только растениеводством. На оценку в продвижении сельскохозяйственной кооперации подали документы кооперативы «Буренка» и «Зауралье».

Семь заявок подали муниципалитеты на конкурс «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий». Востребованные крупные проекты в этой сфере реализовали Кизильский, Нагайбакский, Верхнеуральский и Увельский районы.

Достижения селекции и другие научные разработки представляют на «Золотую осень» научные учреждения. Новые сорта картофеля («амулет»), абрикосов («призёр»), пшеницы («одинцовская») и ячменя («орда») вывели селекционеры Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства и Челябинского НИИ сельского хозяйства. На конкурс «За успешное внедрение инноваций в сельском хозяйстве» восемь заявок в сумме подали ЮУрГАУ и ООО НПО «Фитогеникс».

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес» решил побороться за звание «Лучший центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Такие центры сегодня по всей стране оказывают бюджетную, консультационную, организационную и другую поддержку сельскому бизнесу.