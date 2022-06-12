Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»

В Челябинске проходит первый полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства – 2022». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер.

Накануне, 11 июня, в Челябинск приехали 142 участника направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» из 45 регионов России – владельцы и менеджеры гостиничного и туристического бизнеса. Девять конкурсантов представляют Челябинскую область.

Участникам предстоят три конкурсных дня: они проведут экспертизу гостиниц и ресторанов, пройдут индивидуальные интервью и посетят насыщенную деловую программу.

Кроме того, помимо конкурсных испытаний, полуфиналистов ждет насыщенная образовательная, гастрономическая и развлекательная программа.

«Нетворкинг, юмор и атмосфера гостеприимства - так прошло открытие полуфинала на Южном Урале. Традиционно и в стиле Мастеров», - отметили организаторы. Для участников была организована автобусная экскурсия по историческим улицам города Челябинска, посещение Государственного исторического музея Южного Урала, прогулка по солнечному городу.

Сегодня начинается плодотворная работа и конкурсные испытания.

Как рассказали организаторы, активное утро Мастеров началось с забега, приуроченного ко Дню России. Участники и организаторы при поддержке мастера спорта международного класса по легкой атлетике Александра Ширина собрались в сквере Камней Челябинска, провели разминку и отправились на пробежку. Для тех, кто не захотел бежать один километр, был альтернативный вариант – йога.

Затем состоялось торжественное открытие первого полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства – 2022», в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Дорогие друзья, туризм сегодня очень активно развивается. Я нисколько не сомневаюсь, что это направление будет важнейшим, если мы говорим о развитии экономики нашей страны. Я бы очень хотел, чтобы сегодня вы увидели друг в друге новые возможности. В целом победителями будете все вы. Я благодарю и участников, и экспертов, и президентскую платформу «Россия – страна возможностей» за то, что мы сегодня, в День России, проводим этот полуфинал. Конечно, всем участникам я желаю победы», – обратился губернатор к участникам.

Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он объединяет опытных и начинающих специалистов индустрии туризма, гостеприимства, сервиса и общественного питания.