21.12.2022
Возбуждено уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска
21.12.2022
ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год
21.12.2022
Археолог ЮУрГГПУ посетила Иран в рамках международного проекта
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
21.12.2022
Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут
21.12.2022
Челябинская область собирает посылки бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
Челябинская область собирает посылки бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
ЧТЗ отчитался о выполнении прямого гособоронзаказа за 2022 год
19.12.2022
Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно
19.12.2022
На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области
16.12.2022
В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022