Челябинская область собирает посылки бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...

Жители Челябинской области в эти дни стали чаще обращаться в благотворительные и волонтерские организации, желая отправить на передовую новогодние угощения для бойцов СВО. Особенно много среди них мужчин пожилого возраста.

«Мы-то понятно, за праздничным столом с семьей сидеть будем. А пацанам то надо тушёнку, конфеты, сало отправить", - говорит Александр М.

В организациях все соглашаются, что новогоднюю посылочку приятно будет получить мобилизованным и добровольцам, указывая желающим на организации движения «ZOV» (есть в Челябинске и городах области) и приемные политических партий, где тоже идет сбор гуманитарной помощи на постоянной основе.

Из области иду отправки не только для бойцов, но и детей Донбасса, некоторые из них уже вручили. Недавно глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко написал, что сладкие наборы вручили детям с особенностями здоровья, а передали их жители Челябинской области и Армавира.