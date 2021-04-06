06.04.2021
Челябинский актёр покорил своим Есениным Омский «ЧАТ»
06.04.2021
В колонии Копейска новый настоятель храма
06.04.2021
Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу участников в «Уроке цифры» Яндекса
06.04.2021
В соцсеть через Госуслуги: в России предложили новый вид авторизации
06.04.2021
В Магнитогорске задержан похититель топлива
06.04.2021
Российским такси хотят поднять тарифы на ОСАГО на 60%
Апрель в Челябинской области обещает быть теплым
06.04.2021
Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021