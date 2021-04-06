Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу участников в «Уроке цифры» Яндекса

Завершился всероссийский проект «Урок цифры» и Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по количеству участников в уроке от Яндекса.

Всего «Уроки цифры», посвященные беспилотному транспорту, прошли в 85 регионах. В них приняли участие порядка двух миллионов школьников по всей России. Эксперты Яндекса помогли провести урок для учеников 1-11 классов. Младшеклассники узнали в формате игры, как работает беспилотный транспорт, а страшеклассникам помогли определиться с будущей профессией: им рассказали, какие специалисты принимают участие в разработке беспилотного транспорта.

Урок включал полезные видеоролики с объяснениями и тренажеры с заданиями для закрепления знаний. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие у себя в классе.