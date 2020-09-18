Челябинская студентка искала останки советских солдат на Сахалине
Студентка второго курса института права Челябинского государственного университета Юлия Ащеулова представила поисковое движение Челябинской области на Сахалине.
На днях она вернулась из военно-исторической экспедиции «Дальневосточный фронт», которая проходила в Сахалинской области.
Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, с 30 августа по 13 сентября более 80 поисковиков из 17 регионов России работали на местах боевых действий 79-й стрелковой дивизии по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона в августе 1945 года. Экспедиция в эти места организована впервые за 30 лет (ее участник работали на трех участках).
«У нас был специальный инструмент для прощупывания земли на наличие предметов, металлоискатель и лопата, инструменты для эксгумации. Лично мне удалось найти гильзы от японского оружия, консервы. Также наша команда обнаружила штык-нож от японской винтовки «Арисака». Все предметы переданы сахалинскому музею. Я занимаюсь этим, потому что считаю очень важным восстанавливать судьбы погибших солдат, офицеров. Если получается восстановить их имена, возвращаем их останки домой, родственникам», - поделилась студентка.
После тяжелых раскопок добровольцы слушали лекции по истории боевых действий на территории Смирныховского района, где велись работы. По итогам экспедиции прошла церемония захоронения. Отрядам удалось найти и перезахоронить останки двух советских солдат. Останки трех японских военнослужащих будут переданы представителям Японии.
Поисковая мечта Юлии Ащеуловой - поработать на «Заоблачном фронте», который разворачивается на Эльбрусе, где проходила битва за Кавказ. А сейчас она приглашает всех желающих объединиться и создать свой поисковый отряд в ЧелГУ (профиль Юлии ВКонтакте)
СПРАВКА
Бои за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945-го года вели части 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала Пуркаева и личный состав кораблей Северной Тихоокеанской флотилии под командованием вице-адмирала Андреева.
Основные события войны развернулись на территории нынешнего Смирныховского района вдоль советско-японской границы. В освобождении Южного Сахалина и Курил приняли участие десятки тысяч воинов, более двух тысяч советских солдат и офицеров пали в боях за Курильские острова. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести.
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