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Челябинская студентка искала останки советских солдат на Сахалине

Фото: 
ЧелГУ
Общество
Сегодня, 11:24
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Студентка второго курса института права Челябинского государственного университета Юлия Ащеулова представила поисковое движение Челябинской области на Сахалине.

На днях она вернулась из военно-исторической экспедиции «Дальневосточный фронт», которая проходила в Сахалинской области.

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, с 30 августа по 13 сентября более 80 поисковиков из 17 регионов России работали на местах боевых действий 79-й стрелковой дивизии по прорыву обороны Харамитогского укрепрайона в августе 1945 года. Экспедиция в эти места организована впервые за 30 лет (ее участник работали на трех участках).

«У нас был специальный инструмент для прощупывания земли на наличие предметов, металлоискатель и лопата, инструменты для эксгумации. Лично мне удалось найти гильзы от японского оружия, консервы. Также наша команда обнаружила штык-нож от японской винтовки «Арисака». Все предметы переданы сахалинскому музею. Я занимаюсь этим, потому что считаю очень важным восстанавливать судьбы погибших солдат, офицеров. Если получается восстановить их имена, возвращаем их останки домой, родственникам», - поделилась студентка.

После тяжелых раскопок добровольцы слушали лекции по истории боевых действий на территории Смирныховского района, где велись работы. По итогам экспедиции прошла церемония захоронения. Отрядам удалось найти и перезахоронить останки двух советских солдат. Останки трех японских военнослужащих будут переданы представителям Японии.

Поисковая мечта Юлии Ащеуловой - поработать на «Заоблачном фронте», который разворачивается на Эльбрусе, где проходила битва за Кавказ. А сейчас она приглашает всех желающих объединиться и создать свой поисковый отряд в ЧелГУ (профиль Юлии ВКонтакте)

СПРАВКА

Бои за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945-го года вели части 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерала Пуркаева и личный состав кораблей Северной Тихоокеанской флотилии под командованием вице-адмирала Андреева.

Основные события войны развернулись на территории нынешнего Смирныховского района вдоль советско-японской границы. В освобождении Южного Сахалина и Курил приняли участие десятки тысяч воинов, более двух тысяч советских солдат и офицеров пали в боях за Курильские острова. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести.

 

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