Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио

На челябинской телебашне в воскресенье, седьмого мая, появится поздравительная «радиограмма» для всех связистов - «С Днем радио!».

Праздничная иллюминация со стилизованным микрофоном и имитацией эквалайзера будет сиять на телебашне седьмого мая с 21-30.

В этот день в 1895 году русский физик Александр Попов впервые осуществил сеанс радиосвязи и продемонстрировал радиоприемник. Пятидесятилетний юбилей радио совпал с завершением Великой Отечественной войны, в мае 1945 года правительство постановило утвердить седьмое мая ежегодным праздником - Днем радио.

«Для сотрудников РТРС этот день – один из главных праздников, – отметил директор ФГУП РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Сергей Скрылов. - Отмечаем его всегда с особым трепетом. Мы поздравляем коллег - радийщиков, телевизионщиков, связистов, инженеров и всех, кто причастен к этому дню! С Днем связи!».

Профессиональным праздником День радио считают многие специалисты - работники телевидения, радиовещания, почты, связисты, работники цифровых технологий, те, кто учится или преподает в радиофизических учебных заведениях, специалисты-радиотехники, радиолюбители, те, кого судьба связала с отраслью связи.

В высокотехнологичный век цифровых технологий, когда интернет стал основным источником получения и передачи информации, почитателей радио меньше не становится. Радиосвязь прошла огромный путь в развитии.

Результатом труда нескольких поколений ученых, инженеров стали современные области техники связи, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова.

Радио стало основой для создания беспроводных сетей Интернета, мобильной связи, навигации, обмена данными, всех современных информационных технологий, без которых уже невозможно представить современную жизнь.