07.05.2021
Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
07.05.2021
Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
07.05.2021
70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
06.05.2021
Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
06.05.2021
В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
06.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021