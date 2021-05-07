Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!

Сегодня, седьмого мая, в России празднуют День радио. Жители Челябинской области могут получать информацию по радиоканалам благодаря инженерам, техникам, монтерам, дикторам, ведущим вещательных станций, работникам мобильных операторов, военным связистам, радиолюбителям, преподавателям и студентам радиофизических факультетов вузов.

«Радио меня покорило тем, что у меня есть возможность достучаться до сердца любого человека. У человека может быть не очень хорошее настроение. Я могу несколькими фразами его «оттаять», сделать так, что у него появится вера в лучшее. Для меня счастье, что я могу это делать. Это фантастика!», - поделилась ведущая эфира «Наше радио Челябинск» и «Авторадио Челябинск» Валерия Полымских.

Чтобы южноуральцы могли услышать радостные голоса ведущих, требуются работа еще сотни сотрудников связи. Благодаря им сигнал доходит до слушателей.

В том числе этим занимается Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ»). Это основной оператор цифрового эфирного и теле- и радиовещания Челябинской области.

В этом году Челябинский ОРТПЦ стал победителем в номинации «Филиал года» XIX ежегодного корпоративного конкурса филиалов по итогам деятельности в 2020 году.

Агентство «Урал-пресс-информ» от всей души поздравляет всех специалистов, задействованных в передаче информации, с Днем радио!