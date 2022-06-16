Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

Первый этап строительства уникального автомобильного спортивного комплекса «Трасса 74» в Челябинске будет завершен к концу нынешнего лета.

Ход работ на знаковом для областного центра объекте накануне, 15-го июня, оценили городские власти.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, территория будущего спорткомплекса расположена по улице Северный луч и занимает земельный участок площадью 27 гектаров. В рамках первого этапа строительства планируется создание трассы «Трэк 400» и трассы «¼ мили» для дрэг-рейсинга. Кроме того, подрядчику необходимо установить ограждение, смонтировать освещение, в том числе мачтовое, а также организовать парковку.

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Работы начались 16-го мая. К настоящему моменту проведена выемка грунта на месте будущих трасс, а также демонтированы старый асфальт и бетонные плиты.

Как подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова, «Трасса 74» - это тот объект, который необходим не только городу, но и всей Челябинской области и близлежащим регионам.

«Комплекса такого уровня нет во всем Уральском федеральном округе, мы будем первыми. В целом, работы идут очень активно. Погода немного скорректировала сроки, и отставание на сегодня составляет около 10-12 дней. Я уверена, что подрядчик сможет предпринять все меры, чтобы сдать объект в срок. Это пока только первый этап, из-за высокой стоимости проекта реализовать его сразу затруднительно. Но мы надеемся, что проектирование второго этапа пройдет в сроки, мы получим госэкспертизу и сможем в следующем году реализовать все в полном объеме», - отметила Наталья Котова.

В администрации города предположили, что автоспорткомлекс «Трасса 74» сможет стать новым местом притяжения не только жителей Челябинска и области, но и автоспортсменов из других городов России. На площадке можно будет проводить тренировки, учить автомобилистов контраварийной езде, и, конечно, принимать соревнования самого высокого уровня.

«Здесь огромный потенциал, ведь от Тольятти до Дальнего востока нет аналогичных объектов для тех, кто любит спорт, машины, движение. Здесь у нас будет около пяти-шести дисциплин, в том числе для мотоспорта, картинговая трасса. Ребятишки смогут тренироваться не только в самой езде, но и в обслуживании техники, в культуре вождения. Ну и конечно, это возможность проведения полноценных соревнований международного класса. В следующем году, если все получится, здесь появятся и гостиница для приезжих спортсменов, и пункты питания, и теплые раздевалки для воспитанников спортшколы», - рассказал заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван Горнов.

В ходе второго этапа строительства, который будет реализован в 2023-м году, предусмотрены строительство технических и административных зданий, трибун для зрителей, комплексное благоустройство прилегающей территории, а также прокладка гоночной грунтовой трассы.