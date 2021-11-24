24.11.2021
О перспективах ликвидации административных барьеров узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
24.11.2021
Автозавод «УРАЛ» представляет автомобили для аграриев
24.11.2021
Убийца жены из Нязепетровска, заставивший участвовать в преступлении маленькую дочь, признан невменяемым
24.11.2021
Челябинская «управляйка» избавила жителей дома на Петра Столыпина от незаконного киоска во дворе
24.11.2021
В Челябинской области на треть сократилось число коек для лечения пациентов с ковидом
24.11.2021
В Челябинском театре оперы и балета проходят гастроли Большого театра России
Челябинская «управляйка» избавила жителей дома на Петра Столыпина от незаконного киоска во дворе
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021