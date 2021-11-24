Челябинская «управляйка» избавила жителей дома на Петра Столыпина от незаконного киоска во дворе

В Челябинске управляющая компания – ООО «Горизонты» - сегодня, 24-го ноября, демонтировала незаконный нестационарный торговый объект в микрорайоне «Парковый-2».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, павильон появился во дворе дома №11 по улице Петра Столыпина незаконно, но при этом как будто бы с согласия собственников многоквартирного дома и УК ООО «Горизонты». Тем временем, никаких подтверждающих и разрешительных документов владелец киоска предоставить не смог – ввиду их отсутствия.

В мэрии напомнили, что управляющая компания не имеет права выдавать разрешение на размещение нестационарных объектов на придомовой территории многоквартирных домов без согласия собственников.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске было демонтировано 11 нестационарных объектов, в том числе восемь – сотрудниками «Городской среды» и три – силами третьих лиц. Данную работу организовал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

По словам заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской, такую деятельность ведут и администрации районов южноуральской столицы.

Так, в Металлургическом районе на прошедшей неделе было демонтировано два незаконных объекта, в Ленинском проводится работа по демонтажу трех НТО.

Советский район своими силами организовал демонтаж гаража и двух хозяйственных построек. Кроме того, силами районного депутата был организован демонтаж ограничителей проезда, пункта охраны, шлагбаума и гаражного бокса.

В Центральном районе демонтировали торговую палатку, в Курчатовском – павильон.

Тракторозаводский и Калининский районы фактическую работу по демонтажу НТО не вели, но работали с КУИЗО в части составления соответствующей документации.