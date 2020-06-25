ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Челябинскгоргаз» повысил надежность газоснабжения Челябинска

Общество
Сегодня, 11:08

Специалисты АО «Челябинскгоргаз» завершили капитальный ремонт газопровода высокого давления первой категории, соединяющего сети компании и газопроводы ТЭЦ-1.

В ходе ремонта на этом газопроводе-перемычке, введенном в эксплуатацию 35 лет назад, газовая задвижка заменена на современный полнопроходной кран. Реализованные мероприятия повысили пропускную способность газопровода и надежность проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ на сетях высокого давления без приостановки газоснабжения ТЭЦ-1 и других потребителей.

«Выполнение ремонтной программы позволит значительно уменьшить риски возникновения нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных потребителей и населения Челябинска», - подчеркнул генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

В ходе подготовки к отопительному сезону специалисты компании также проведут капитальный ремонт с заменой задвижки на полнопроходной кран газопровода - закольцовки, соединяющего сети высокого давления ТЭЦ-2 и АО «Челябинскгоргаз».

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Вчера, 18:21
Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
Вчера, 14:47
Прилепин и его правда: известный писатель встретился с челябинскими журналистами
Вчера, 13:30
История парадов на Южном Урале: смотрите 24 июня
Вчера, 12:32
В России планируют увеличить средний размер пенсии
Вчера, 11:46
За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Верхнеуральском и Увельском районах
Вчера, 11:22
В Челябинской области намечается спад суточного числа новых случаев коронавируса
23.06.20 17:15
О стратегии «Умный город» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
23.06.20 16:49
Полицейские обеспечат безопасность южноуральцев на голосовании по поправкам в Конституцию
23.06.20 15:17
"Горожане" приглашают жителей Челябинска к уборке бора в честь Дня Победы
23.06.20 14:38
Топ-менеджер «Уралавтодора», обвиняемый в краже брошенной фуры, не смог выйти из СИЗО
Культура
Сегодня, 10:28
С добрым утром, Урал
Для вас поет Илья Сквирский
Общество
Сегодня, 09:33
Алексей Текслер обратится к Законодательному собранию региона
Новости
Сегодня, 10:56
Происшествия
В Кыштыме сотрудница Росгвардии спасла тонущего мальчика
Сегодня, 10:50
Происшествия
В Локомотивном задержаны семилетние дети, осквернившие монумент Славы
Сегодня, 10:34
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в состав правления экспертного совета «Умный город»
Сегодня, 08:58
Общество
"Равис" заботится об улучшении экологии в зоне своего присутствия
Вчера, 21:45
Среда обитания
Неравнодушные челябинцы навели порядок в городском бору в честь Дня Победы
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:34
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в состав правления экспертного совета «Умный город»
Сегодня, 08:58
Общество
"Равис" заботится об улучшении экологии в зоне своего присутствия
Вчера, 18:21
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
23.06.20 17:15
Общество
О стратегии «Умный город» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
23.06.20 16:49
Общество
Полицейские обеспечат безопасность южноуральцев на голосовании по поправкам в Конституцию
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика