«Челябинскгоргаз» повысил надежность газоснабжения Челябинска

Специалисты АО «Челябинскгоргаз» завершили капитальный ремонт газопровода высокого давления первой категории, соединяющего сети компании и газопроводы ТЭЦ-1.

В ходе ремонта на этом газопроводе-перемычке, введенном в эксплуатацию 35 лет назад, газовая задвижка заменена на современный полнопроходной кран. Реализованные мероприятия повысили пропускную способность газопровода и надежность проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ на сетях высокого давления без приостановки газоснабжения ТЭЦ-1 и других потребителей.

«Выполнение ремонтной программы позволит значительно уменьшить риски возникновения нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение промышленных потребителей и населения Челябинска», - подчеркнул генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

В ходе подготовки к отопительному сезону специалисты компании также проведут капитальный ремонт с заменой задвижки на полнопроходной кран газопровода - закольцовки, соединяющего сети высокого давления ТЭЦ-2 и АО «Челябинскгоргаз».