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Как хоронили древнюю элиту

Челябинские археологи обнаружили уникальное погребение эпохи бронзы

Общество
Сегодня, 15:40
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Археологи учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ при раскопках погребального комплекса Новониколаевский IV в Варненском районе Челябинской области сделали уникальные находки.

Символично, что это произошло в преддверии 15-го августа, когда в России отмечают День археолога, чествуя хранителей истории и ученых, которые посвящают свою жизнь раскопкам и экспедициям.

«Первое сооружение датируется эпохой поздней бронзы (черкаскульская археологическая культура) и представляет собой очень редкий и интересный объект. Погребения этой культуры бывают обнаружены в нашем регионе нечасто, поскольку, очевидно, основная масса населения в то время погребалась по обрядам, не фиксирующимся археологическими методами. Те же из погребений, которые уже были исследованы, отличаются разнохарактерностью и отсутствием стандартов. Вероятно, в них хоронили выдающихся членов коллектива, принадлежащих к элите», - рассказала директор центра Елена Куприянова.

Реконструированный комплекс представлял ров квадратной формы со входом, окружавший стену, облицованную каменной кладкой. Внутри этого пространства располагалась одна могильная яма с остатками костей взрослого индивида, перекрытая куполом.

Как утверждают археологи, погребение ещё в древности было разграблено, и сейчас нельзя сказать, какой инвентарь сопровождал умершего. При раскопках были обнаружены лишь фрагменты нескольких сосудов.

О том, что погребенный человек был выдающимся членом своего коллектива, говорит масштабность сооружения, количество трудозатрат, потребовавшееся на его сооружение не одним десятком человек, а также его одиночное положение – на противоположном берегу от поселения этого же времени, но не в составе могильника, а отдельно - на ровной площадке.

Архитектура погребального комплекса напоминает архитектуру некоторых укрепленных поселений аркаимского времени, которые тоже окружала оборонительная стена, иногда облицованная камнем и рвом. Хотя время его создания более позднее, чем эпоха Аркаима (на 400-500 лет), вполне очевидно, что это население продолжало некоторые традиции аркаимских племён.

Черкаскульское население часто использовало для проживания поселения, построенные в более ранний период, и совершало погребальные обряды в системе более ранних могильников. В конструкции исследованного кургана могло отразиться подражание архитектуре укрепленных поселений раннего периода.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ЧелГУ, в настоящее время учёные проводят анализ антропологического материала, чтобы представить результаты своих исследований на тематических конференциях.

 

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