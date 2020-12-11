Челябинские дорожники стараются вывезти остатки снега

В Челябинске минувшей ночью, с десятого на 11-е декабря, собрано и вывезено 705 тонн снега.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в ночное время на улицах южноуральской столицы работало 135 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 56 МТЗ, 19 погрузчиков, 24 самосвала и один автогрейдер. Технике помогало 74 дорожных рабочих.
Подрядные организации производили механизированную очистку от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров, осуществляли сбор и вывоз снега и мусора, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.
В пятницу, 11-го декабря, на улицах Челябинска работает 157 единиц техники: 34 комбинированные дорожные машины, 72 МТЗ, 27 погрузчиков, 21 самосвал и три автогрейдера. Технике помогают 273 дорожных рабочих.
Информация о количестве техники и рабочих предоставлена с учётом данных администраций районов Челябинска, отмечают в городском КДХ.