Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол

Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан 14-летней Насте Кузнецовой из Тольятти через прокол.

Девочка пережила уже три открытых операции на сердце. Пришлось бы делать четвертую, чтобы закрыть отверстие, образовавшееся между искусственным клапаном и самим сердцем. Однако специалисты федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Челябинск) закрыли дефект эндоваскулярно, через прокол. Такой сложный случай в практике - всего лишь седьмой, но авторская методика снова дала отличный результат.

Жительнице Тольятти уже дважды меняли митральный клапан и один раз - год назад - аортальный. Восстановление проходило тяжело, и спустя всего два месяца была обнаружена парапротезная фистула. Это такое отверстие между искусственным клапаном и собственными тканями сердца, через которое кровь забрасывалась обратно. Девочка чувствовала себя плохо, ее мучили приступы, с которыми невозможно было справиться. Мама Насти, Ирина, обращалась во все центры, чтобы избежать еще одной открытой операции и попробовать закрыть дефект через прокол. Оказалось, этой технологией в совершенстве владеют только челябинские рентгенхирурги, к которым пациентку направили прямиком из московской клиники.

«Порок впервые выявили в девять месяцев, а первая операция на сердце была в год и семь месяцев, потом были повторные в Самарском кардиоцентре, - рассказывает Ирина Кузнецова. - Потом в 13 лет пришлось менять уже два клапана – митральный и аортальный, достаточно объемная операция была. Через короткое время после нее обнаружилась такая проблема, как парапротезная фистула. Ребенку она доставляла массу неудобств: слабость, одышка, учащенное сердцебиение. К сожалению, в Калининграде, где выполнили замену аортального клапана, нам сказали – только открытая операция, и мы стали искать другие варианты».

Куда ни обращались Кузнецовы, в какие бы федеральные центры, им отвечали, что при таких данных - два искусственных сердечных клапана, сложный ребенок (синдром Марфана), - только полостная операция позволит закрыть дефект гарантированно. В какой-то момент одна из московских клиник дала надежду, но после дообследования в ней тоже пошли на попятную, зато порекомендовали Челябинский ФЦССХ.

«Мы сюда приехали на очную консультацию, предварительно созвонившись, - продолжает Ирина Витальевна. - Нас приняли без проблем, даже не ожидали, что все так легко и просто получится. Госпитализировали на обследование и потом сказали: да, помочь сможем». Операция прошла меньше недели назад, а изменения в состоянии Насти стали заметны сразу: ходит сама без одышки, даже решается на более длительные расстояния, чувствует себя лучше по сравнению с тем, что было. И мама, и дочь надеются, что теперь вернутся к обычному образу жизни и нормальным нагрузкам, чтобы проводить ЛФК.

«Наша методика - действительно, спасение для многих пациентов, потому что никаких травматических действий мы не производим, - поясняет врач Сергей Пискунов. - Специальным устройством закрываем отверстие рядом с протезом, через которое кровь из одной полости в другую совершенно бесполезно перетекает и создает для сердца совершенно не нужную нагрузку. При этом сердечная мышца теряет свое качество, и в какой-то момент этот процесс становится необратимым».

Методика – авторская, разработана Сергеем Пискуновым около семи лет назад и запатентована. Ее преимущество в том, что применяемые устройства (окклюдеры) – стандартные, что позволяет использовать методику в любой точке мира, а изобретенный способ доступа - наименее травматичный из всех, которые существуют на данный момент. За все эти годы челябинскими рентгенхирургами таким эндоваскулярным способом закрыто 69 фистул, и все - успешно. В семи случаях это были так же, как и у Насти, процедуры, когда выше митрального клапана стоял протез аортального клапана – с механическими створками, через которые нужно пробраться сверху и при этом не повредить, найти фистулу практически вслепую и закрыть ее.

«Она никак не обозначена, не видима, не рентгенконтрастна, приходится ориентироваться на другие показатели, например, на данные ультразвука, чтобы ее найти, - добавляет Сергей Анатольевич, автор методики и рентгенхирург, выполнивший операцию пациентке. – Выше лежащий механический протез аортального клапана сильно усложняет процедуру. В мире нет сообщений о таких вмешательствах, кроме наших. Мы в этом плане обладаем существенным приоритетом: не так много таких больных из Челябинска – в основном обращается Екатеринбург, Москва, Хабаровск, Казахстан, приходилось летать в Ташкент к тяжелому пациенту и выполнять вмешательство».

На словах все звучит обыденно и просто, а на деле требует определенного навыка и мастерства, чтобы выполнить сложнейшее и рискованное вмешательство. Операция длилась больше трех часов (против обычных полутора) и на этот раз - под общим наркозом, но все прошло благополучно. Контрольное УЗИ показало, что сброс полностью прекратился, предсердие и желудочек работают в нормальном режиме, без перегрузки. Никакого восстановительного периода не требуется, и сегодня, 29-го августа, Настя вместе с мамой и папой возвращаются домой. Там ее ждут и бабушка, и сестра, и два четвероногих друга, которые очень соскучились по прогулкам с маленькой хозяйкой, рассказала пресс-секретарь ФГБУ ФЦССХ (Челябинск) Лия Захарова.