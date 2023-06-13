Челябинские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе

На едином государственном экзамене (ЕГЭ) по литературе девять выпускников из Челябинска набрали максимальное количество баллов. Об этом сегодня, 13 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Продолжается ЕГЭ. Сегодня школьники сдают экзамены по иностранному языку и биологии», – отметил Сергей Авдеев.

Также замглавы рассказал о предстоящих активностях для молодежи Челябинска. С 14 июня начинаются экскурсии в Центр народного единства, где пройдут демонстрации костюмов народов Южного Урала для воспитанников школьных лагерей.

Сбор кадетских классов школ города начнется 16 июня в «Солнечной поляне», в сквере около ДК Станкомаш пройдет акция «Твои здоровые привычки», а в Сквере искусств состоится старт проекта «Кинонабережная». Показ будет еженедельным: по пятницам, в 21:00.

17 июня в парке им. Ю. А. Гагарина пройдет Сабантуй, а в парке им. А. С. Пушкина стартует проект «Кинолето Ретро ФМ». Показ фильмов запланирован по субботам, в 19:00.

Заслушав доклад, глава города Наталья Котова дала поручение провести инвентаризацию малых форм в парках и скверах. «Надо реанимировать скамейки», – подчеркнула мэр.