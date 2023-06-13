13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
12.06.2023
Под Миассом установили и освятили Поклонный крест
Челябинские школьники набрали 100 баллов на ЕГЭ по литературе
06.06.2023
В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной
02.06.2023
Южноуральские девятиклассники начали сдавать экзамен по иностранным языкам
30.05.2023
С обязательного ЕГЭ по русскому выгнали трех южноуральских школьников
26.05.2023
В школах Челябинской области стартовал основной ЕГЭ
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023