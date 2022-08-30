Челябинские школы готовы встретить 150 тысяч учеников во всеоружии

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 30-го августа, оценила готовность образовательных учреждений города к началу нового учебного года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году первого сентября за парты челябинских школ сядут около 150-ти тысяч школьников, в том числе 17 тысяч первоклассников.

В администрации заявили, что абсолютно все образовательные учреждения города готовы встретить День знаний во всеоружии, в чем мэр убедилась лично. Наталья Котова посетила лицеи №97 и №148, а также школу №154.

Для подготовки образовательных учреждений Челябинска к первому сентября из бюджета города и региона направлено почти 317,7 миллиона рублей. Это позволило провести ремонтные работы кровель и фасадов зданий, обновить или построить спортивные площадки, закупить оборудование и учебные пособия.

Так, в основном здании лицея №97, который по итогам минувшего года вошел в ТОП-100 лучших школ России, проведены необходимые строительные работы и приобретено уникальное образовательное оборудование: микроскопы, моноблоки и интерактивный стол в кабинет биологии. Это позволит проводить уроки на самом высоком уровне.

В 27-ми образовательных учреждениях Челябинска реализуются 32 проекта по программе «Инициативное бюджетирование» на общую сумму 129,6 миллиона рублей. Здесь также проводятся ремонтные работы кровель и фасадов зданий, а также активно обустраиваются спортплощадки. Так, в до конца текущего года будут обновлены спортивные площадки в школах № 68, 121, 153, 154, лицее №148, а также в детско-юношеской спортивной школе, где появится картодром.

В школе №154 работы по обустройству спортивной площадки уже завершились, и она сразу стала местом притяжения для ребятишек из близлежащих домов. Здесь появилось новое баскетбольное поле с травмобезопасным покрытием, а также воркаут-зона и игровая площадка с современными малыми архитектурными формами.

А в самом старом здании многопрофильного лицея №148 на улице Гидрострой, 11-А работы по капитальному ремонту, а по сути, новому строительству спортивного ядра, только начались. Но зато уже полностью провели все необходимые ремонтные работы внутри здания.

«Я сегодня посетила школы, в которых либо никогда, либо давно не была. Все три разные, но в каждую направлялись средства для подготовки к новому учебному году, в том числе по программе «Инициативное бюджетирование». Проведены все необходимые работы, закуплено оборудование, строятся спортивные площадки. Есть очень хорошая новость: за лето в нашу систему образования добавились пять тысяч детей, семьи которых переехали в наш город. А значит, мы еще раз доказываем, что Челябинск - это город, который становится комфортным, куда переезжают и где хочется жить», - подчеркнула Наталья Котова.