Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом

Сотрудники Челябинской таможни вручили детям Донбасса 115 подарков. На собственные средства таможенники приобрели подарочные комплекты, состоящие из набора канцелярских принадлежностей и сладостей. Сбор организовал Молодежный совет таможни.

В канун Нового года таможенники подарки передали школьникам из ДНР и ЛНР, отдыхающим в эти дни в санаториях Челябинской области.

«Почти у каждого из наших сотрудников есть дети, и мы все прекрасно знаем, с каким волнением ребята ждут новогодних подарков. Впрочем, здесь важнее внимание – ребенок чувствует, что он нужен, его любят, о нем заботятся. Поэтому таможенники приняли решение порадовать сюрпризами тех мальчишек и девчонок, на чье детство выпали суровые испытания», – сказал Сергей Лукин, заместитель начальника Челябинской таможни.

С выбором и доставкой подарков таможенникам помогли волонтеры общественной организации «#МЫВМЕСТЕ».