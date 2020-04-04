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Челябинские трамваи и троллейбусы две недели не будут возить пассажиров в дневное время

Общество
Сегодня, 11:36
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске городской электротранспорт в связи с продленным до 19-го апреля режимом самоизоляции населения не будет возить пассажиров в дневное время.

О временном ограничении движения трамваев и троллейбусов агентству "Урал-пресс-информ" рассказали в пресс-службе ООО "ЧелябГЭТ".

С сегодняшнего дня, 4 апреля, движение маршрутов электротранспорта будет организовано следующим образом: в утреннее время - с 5.00 до 9.00, в вечернее - с 16.00 до 21.00.

Как отмечают в "ЧелябГЭТе", движение электротранспорта в данный период организовано для работников предприятий непрерывного цикла. При этом количество подвижного состава на линии в часы работы не изменилось: пассажиров будут перевозить 101 трамвай и 111 троллейбусов.

"Отметим, это вынужденная и временная мера. Просим пассажиров отнестись к ней с пониманием. Подробное расписание движения передано в управление транспорта администрации Челябинска", - подчеркнули в ООО "ЧелябГЭТ".

На данный момент известна информация расписании некоторых троллейбусных маршрутов.

Маршрут № 5 «АМЗ – Вокзал»

Отпр. АМЗ – приб. АМЗ — разрыв — Отпр. / АМЗ – приб. АМЗ
5:31 – 9:34 — разрыв — 15:55 – 20:34
5:51 – 9:55 — разрыв — 16:23 – 21:00
6:11 – 10:16 — разрыв — 16:43 – 20:05
6:31 – 10:37 — разрыв — 16:05 – 18:47
7:01 – 11:10 — разрыв — 15:28 – 19:37
7:21 – 11:29 — разрыв — 15:39 – 19:51
7:41 – 10:49 — разрыв — 16:14 – 20:20

Маршрут № 7 «АМЗ - ЧМК»

5:33 — 11:12 — разрыв АМЗ — 16:26 — 21:55
6:12 — 9:55 — разрыв АМЗ — 15:41 — 20:07
6:35 — 9:04 — разрыв АМЗ — 14:49 — 20:25
6:48 — 9:16 — разрыв АМЗ — 15:39 — 18:08
7:11 - 11:15 — разрыв в депо № 2—15:58 — 19:31 (выход Депо № 2 — Набережная — ЧМК)
7:14 — 9:45 — разрыв АМЗ — 15:26 — 21:04
7:28 — 9:59 — разрыв АМЗ — 16:13 — 18:42
7:38 — 10:10 — разрыв АМЗ —16:37 — 19:06
7:48 — 10:20 — разрыв АМЗ —16:55 — 19:24
7:50 — 10:22 — разрыв в депо № 2 — 16:36 — 20:04 (выход Депо № 2 — ЧМК)
8:11 — 10:47 — разрыв АМЗ —17:08 — 19:37
8:27 — 11:00 — разрыв АМЗ —17:21 — 19:49

Маршрут № 8 «ЧКПЗ - ПКиО»

3:40 — 10:59 (дежурка)
5:37 — 8:56 — разрыв ЧКПЗ —14:36 — 19:38
5:56 — 9:24 — разрыв ЧКПЗ — 14:58 — 20:56 (выход Коп. ш — ПКиО)
5:58 — 11:24 — разрыв ЧКПЗ — 14:47 — 18:06
6:13 — 9:24 — разрыв ЧКПЗ — 15:20 — 20:45
6:14 — 11:49 разрыв ЧКПЗ — 15:09 — 17:30
6:30 — 9:56 — разрыв ЧКПЗ — 15:44 — 21:04
6:40 — 10:07 — разрыв ЧКПЗ — 16:21 — 18:44
7:06 — 10:30 — разрыв ЧКПЗ — 17:02 — 19:23
7:20 — 11:37 — разрыв ЧКПЗ — 15:31 — 19:44.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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