Челябинские участники первого съезда РДДМ «Движение первых» поделились впечатлениями

Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» из Челябинской области возвращаются домой, чтобы заняться формированием первичных и территориальных ячеек. Впечатления от съезда остались яркие и формальностью он не грешил.

«Съезд проходил три дня, в составе делегации из 12 человек наряду с детьми участвовали по одному представителю от родительского и педагогического сообщества Челябинской области, а также студентка среднего профобразования, - рассказала информагентству «Урал-Пресс-Информ» лидер регионального движения Светлана Буравова. – По поводу названия организации после первого голосования возникла спорная ситуация. Дети взяли паузу, еще раз все пообсуждали внутри своего детского коллектива. Затем было еще одно голосование, при котором учли все пожелания и выбрали название Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Впечатления от приветствия президента России Владимира Владимировича колоссальные уже только по той причине, что обратился он именно к участникам съезда, мы увидели, что он с нами, и мы знаем, что буде много всего яркого, позитивного, причем для разных категорий детей. И дальше мы будем создавать такую площадку для роста».

Движение определило цели и направления работы, их 12 – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

Теперь отделения РДДМ начнут формироваться в школах, вузах, учреждениях среднего профобразования в городах и районах Челябинской области. Ранее эту работу планировалось завершить уже к концу 2022 года.

Общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация «Российское движение детей и молодежи» образована по распоряжению Президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Новое детское движение создается благодаря инициативе самих школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков.

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Первый Съезд Российского движения детей и молодежи проходил с 18 по 20 декабря в Доме молодежи, организованном на площадке московского Манежа. Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В рамках Съезда 1393 делегата из 89 субъектов Российской Федерации определили, как будет называться новое движение. Большинством голосов выбран следующий вариант: «Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Участники движения также проголосовали за миссию, 12 направлений работы и 11 общих ценностей.