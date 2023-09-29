Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет

Риски срыва отопительного периода 2023-2024 годов в Челябинске отсутствуют. Об этом сегодня, 29 сентября, заявили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что ежегодно МУП «ЧКТС» осуществляет замену и ремонт тепловых сетей. В этом году заменено около 20 километров трубопроводов (это и устранение аварий, и плановый ремонт).

«В плановые решения в том числе включаются сети, достигшие износа 60 процентов», - пояснили городские власти.

В 2023 году на замену и капремонт муниципальных тепловых сетей направлено свыше миллиарда рублей, в том числе более 500 миллионов - на замену тепловых сетей с высоким уровнем износа в Металлургическом районе.