Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов

В Челябинске до 30 декабря планируется приобретение у застройщиков трех детских садов. В настоящее время ведется работа по заключению муниципальных контрактов.

Об этом сегодня, 26 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, в собственность муниципалитета до конца 2022 года перейдут нежилые здания по улицам Героя России Александра Яковлева в микрорайоне «Манхеттен» (садик на 290 мест), Университетской набережной, 77 в микрорайоне «Академ Риверсайд» (детский сад на триста мест) и 2-й Эльтонской в Чурилово (садик на 296 мест).