Челябинские водолазы выловили из Миасса антикварный самовар

Челябинские водолазы выловили из реки Миасс антикварный самовар, возраст которого составляет около века.

Интересная находка была сделана при очистке городского водоема от мусора - в районе улицы Труда (около поселка Мелькомбинат).

О выловленном из вод Миасса столетнем самоваре сегодня, четвертого августа, в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Специалисты отмечают, что такие самовары делали еще в дореволюционной России. Сколько кухонная утварь пробыла под водой, определить сложно.

Воды Миасса вообще скрывают много интересного. Оттуда извлекают не только бутылки, банки, покрышки, стройматериалы, но и куда более необычные предметы - например, продуктовые тележки, наполненные покупками, агитационные газеты и даже боевые снаряды (опасная находка была сделана в 2019-м году).