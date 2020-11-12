Челябинские волонтеры обогрели бездомных

В Челябинской области стартовал сезонный проект "Подари дрова" - он уже несколько лет помогает пенсионерам и нуждающимся семьям запастись дровами на зиму.

За три года реализации проекта благотворительный фонд «Мечта» привез 21 машину дров семьям, оказавшимся в трудной ситуации, сообщает портал «Открытые НКО».

Чтобы и этой зимой во всех домах было уютно и тепло, волонтеры снова принялись за дело. На этой неделе одна из машин с дровами приехала в деревню Султаева к Зюльфире Фатхеевне Ильясовой, которая накануне зимы осталась без топлива.

Вторая машина отправилась в частный приют для бездомных инвалидов. Его организовала челябинка Валентина Гулицына. Минувшим летом она арендовала дом и поселила в него шестерых пожилых людей без определенного места жительства. Сейчас в приюте небольшое хозяйство: козы, гуси, куры, за которыми ухаживают постояльцы. Во дворе даже построили небольшую баню.

Валентина рассказала, что решила организовать приют, потому что в детстве сама оказалась на улице. И именно бездомные помогли ей выжить. Тогда у нее и появилась мечта – построить дом, в котором могли бы жить те, кто остался без крыши над головой.

Дом, который Валентина смогла снять на свои деньги, находится в плачевном состоянии. Воду вынуждены носить с колодца, а отапливать помещение – печкой. Вместо дров использовали старые доски, которых не хватило бы на зиму.

Председатель благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков откликнулся на призыв помочь приюту, ведь то, что делает Валентина для своих подопечных, действительно заслуживает уважения.

«Наша акция не столько про дрова, она про отзывчивость и человечность. Я хочу, чтобы как можно больше было предпринимателей и волонтеров, готовых подключиться к акции, и меньше нуждающихся», — рассказал Сергей Ермаков.

Каждая машина дров стоит около 10 тысяч рублей, что далеко не всем по карману.

В этом году помощь также получили 88-летний труженик тыла Самигулла Валеевич Тухватуллин и Гильмижиган Халиловна Фахретдинова. Она рассказала, как прошла через холод и голод в военные годы, как воспитала восьмерых детей, и что с каждым годом топить печь становится все труднее.

До конца 2020 года такую помощь получат еще двое пенсионеров из Сосновского района. Дрова, которых им хватит на всю зиму, бесплатно доставят на дом и помогут сложить в поленницу.

Предложить свою помощь проекту «Подари дрова» просто, для этого достаточно обратиться в благотворительный фонд «Мечта» на электронную почту fond@bf-mechta.ru.