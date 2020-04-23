Челябинские заключенные благоустроят сквер и речной мост

Челябинские осужденные благоустроят участок автодороги "Аэропорт-Бродокалмакский тракт".

Так, умельцы, отбывающие наказание в ИК-2, наведут красоту в сквере у аэропорта, приведут в порядок пешеходную часть моста через речку Черная, благоустроят развязку "Кольцо на ЧМЗ" и установят стеллу со стороны аэропорта - символ пяти дорог.

Государственный контракт по благоустройству вышеназванного участка автодороги был заключен между управлением дорожного хозяйства администрации Челябинска и подразделением УИС региона (Центром трудовой адаптации осужденных "двойки") в декабре ушедшего года.

Как напоминает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, все объекты данного участка автодороги планировалось задействовать при проведении саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Выполнение контракта на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-2 позволило дополнительно организовать для осужденных сорок рабочих мест.

В настоящее время ответственные за исполнение контракта завершают монтаж подставок под клумбы. Также в стенах колонии они изготовят несущую конструкцию для установки медиаэкрана, пандусы, урны и скамейки.