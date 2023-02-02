Челябинские журналисты присоединились к акции «Будь трезвым в пути»

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области проводят акцию «Будь трезвым в пути!». Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути!

Сегодня, второго февраля, к акции «Будь трезвым в пути» присоединились журналисты, операторы и фотографы ведущих СМИ региона.

Акция направлена на повышение правосознания всех участников дорожного движения. Быть трезвым за рулем - это мера безопасности, которая может спасти жизнь.Пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие, последствия его трагичны.

В 2022 году на территории Челябинской области зарегистрировано 243 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 45 человек погибли и 308 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 15683 водителя, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2410 человек.

У водителя в состоянии алкогольного опьянения нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакций. Требуется больше времени для оценки дорожной обстановки. Употребление 100 граммов водки увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия в 2 - 3 раза, 200 водки водки - в 15 раз.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации, общественных и молодежных объединений, известных деятелей культуры и спортсменов, поддержать проводимую интернет-кампанию. Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях видеозаписи с призывами к трезвому вождению, селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути_2023 или #ВыбирайТрезвыйПуть_2023.