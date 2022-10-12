ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных

Дневной заработок на поддержку мобилизованных намерены перечислить сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Пример подал исполняющий обязанности ректора Александр Вагнер, разместивший в телеграм-канале университета свое заявление о переводе части заработка на счет профсоюзной организации средства. Каждый из желающих поддержать должен будет написать личное заявление и указать сумму. Сбор целевой – он будет использован для покупки теплых вещей для военнослужащих. «Дорогие друзья, - пишет Александр Вагнер в своем обращении, - призываю Вас принять участие в акции, мы вместе поддержим наших».