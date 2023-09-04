Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой

Командир 430-го полка Юрий Гагарин, участник СВО с позывным Ангел, показал, как выглядит операционная на передовой.

Челябинец поблагодарил всех жителей Южного Урала за гуманитарную помощь, собранную в кратчайшие сроки и доставленную на передовую.

Сопредседатель Народного фронта в Челябинской области показал, в каких условиях хранятся препараты, как устроена операционная в санроте, то, как наши бойцы восстанавливаются прямо на передовой.

«Возвращайтесь живыми и здоровыми – это самое главное! Поддержите и вы южноуральских бойцов», - обращается Народный фронт к жителям региона.

Списки потребностей военнослужащих и способы перевода средств на специальный счет можно узнать в челябинском региональном отделении ОНФ по адресу: улица Цвиллинга, 20. Телефон: 8 (351) 264-64-14.