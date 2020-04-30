Челябинский бизнес потребовал поддержать оружейников и открыть фитнес-центры

В Челябинской области местная “Опора России” подготовила очередной пакет предложений по поддержке предприятий МСП.

Региональным и муниципальным властям рекомендуется при проведении закупок делать ставку на южноуральские предприятия.

Как сообщили “Урал-пресс-информ” в пресс-службе организации, соответствующее обращение было направлено на имя губернатора Алексея Текслера.

Бизнес-общественники констатируют тяжелое положение, в котором оказались предприниматели из-за введенных ограничительных мер по борьбе с covid-19.

"После первой волны шока бизнес ищет возможность адаптироваться к новой ситуации. Все ожидали более скорой и четкой поддержки от государства. По факту же между объявлением и оказанием меры поддержки проходит большой промежуток времени", - отметил руководитель региональной “Опора России” Артем Артемьев.

В кризисной ситуации оказались и оружейники Златоуста. Для поддержки уникальной отрасли в "клинковой столице" в "Опоре России" предложили ее в список наиболее пострадавших, добавив коды ОКВД по производству ножей и столовых приборов, изделий народных художественных промыслов, обработку металлов и нанесение покрытий на них.

При соблюдении всех требований Роспотребнадзора общественники предлагают разрешить работу фитнес-центрам и спортзалам, частным детским садам и небольшим магазинам, которые размещаются не в торговых центрах.

Кроме того, предлагается на региональном уровне поддержать субсидированием выплаты заработной платы организации МСП, осуществляющие деятельность по оценке недвижимости, а небольшим ресторанам и кафе субсидировать затраты на доставку заказов с помощью федеральных онлайн-сервисов.