ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинский бизнес потребовал поддержать оружейников и открыть фитнес-центры

Общество
Сегодня, 16:25

В Челябинской области местная “Опора России” подготовила очередной пакет предложений по поддержке предприятий МСП.

Региональным и муниципальным властям рекомендуется при проведении закупок делать ставку на южноуральские предприятия. 

Как сообщили “Урал-пресс-информ” в пресс-службе организации, соответствующее обращение было направлено на имя губернатора Алексея Текслера.

Бизнес-общественники констатируют тяжелое положение, в котором оказались предприниматели из-за введенных ограничительных мер по борьбе с covid-19.

"После первой волны шока бизнес ищет возможность адаптироваться к новой ситуации. Все ожидали более скорой и четкой поддержки от государства. По факту же между объявлением и оказанием меры поддержки проходит большой промежуток времени", - отметил руководитель региональной “Опора России” Артем Артемьев.

В кризисной ситуации оказались и оружейники Златоуста. Для поддержки уникальной отрасли в "клинковой столице" в "Опоре России" предложили ее в список наиболее пострадавших, добавив коды ОКВД по производству ножей и столовых приборов, изделий народных художественных промыслов, обработку металлов и нанесение покрытий на них.

При соблюдении всех требований Роспотребнадзора общественники предлагают разрешить работу фитнес-центрам и спортзалам, частным детским садам и небольшим магазинам, которые размещаются не в торговых центрах.

Кроме того, предлагается на региональном уровне поддержать субсидированием выплаты заработной платы организации МСП, осуществляющие деятельность по оценке недвижимости, а небольшим ресторанам и кафе субсидировать затраты на доставку заказов с помощью федеральных онлайн-сервисов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 13:36
В Челябинске стартовал конкурс деревянных букв «АзБукиВеди
Сегодня, 12:27
Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года
Сегодня, 12:17
Алексей Текслер рассказал о режиме работы школ региона в майские нерабочие дни
Сегодня, 11:54
Сколько праздничных и выходных дней ждет южноуральцев
Сегодня, 11:52
Треть челябинцев верит в то, что 2020 год - несчастливый
Сегодня, 11:27
В правительстве Челябинской области новое назначение
Сегодня, 11:26
Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»
Сегодня, 11:04
Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду
Сегодня, 10:33
Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников
Сегодня, 10:32
За сутки в Челябинской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 17:34
Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам
Крупным планом
Сегодня, 11:17
Социальный опыт Коелги
Принцип Шундеева: не оставить ветеранов без поддержки
Новости
Сегодня, 16:56
Федерация
Россиянам с двойным гражданством разрешили летать
Сегодня, 16:50
Сюжет
Медики допустили проведение референдума по поправкам в Конституцию летом
Сегодня, 16:45
Происшествия
Сотрудники Росгвардии помогли полицейским Челябинска задержать банду автомошенников
Сегодня, 16:40
Происшествия
Героический инспектор ООПТ в одиночку потушил пожар в Варламовском заказнике
Сегодня, 16:13
Экономика
Промышленная артиллерия поможет металлургам Челябинского цинкового завода сэкономить деньги
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:59
Общество
В Челябинской области завершают отопительный сезон
Сегодня, 15:04
Общество
Минэкологии расторгает договор концессии по строительству мусорного полигона в Чишме
Сегодня, 13:58
Общество
В Челябинской области на четверть выросло количество коррупционных преступлений
Сегодня, 13:36
Общество
В Челябинске стартовал конкурс деревянных букв «АзБукиВеди
Сегодня, 12:27
Общество
Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика