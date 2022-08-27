Челябинский депутат Владимир Корнев вручил благодарность своему товарищу за участие в спецоперации на Украине

Фото: со страницы Владимира Корнева в ВКонтакте

Депутат думы Челябинска Владимир Корнев накануне, 26-го августа, вручил благодарственное письмо и подарки от гордумы своему земляку Ахату Галямову, принимавшему участие в специальной военной операции на Украине.

Владимир Корнев поздравил Ахата Галямова с успешным решением задач в рамках спецоперации и пожелал успехов в общественно-политической деятельности в «Гражданском комитете России».

В настоящее время Ахат Галимович, ранее несший службу в Чебаркуле, является заместителем военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани.

Как отметил Владимир Корнев, вручая награду, выходцы из чебаркульского военного городка домов офицерского состава сплоченно работают по всей России.

Информация о награждении Ахата Галямова сегодня, 27-го августа, была опубликована в официальном сообществе общественного движения «Гражданский комитет России», членом экспертного совета которого он является (Владимир Корнев возглавляет Уральское федерально-окружное отделение ГКР). Ахат Галямов консультирует организацию по вопросам воинской службы и военно-патриотической деятельности.

Отметим, во время визита на Южный Урал Ахат Галямов навестил товарищей и вместе с Владимиром Корневым побывал на могилах их общих друзей Константина Глушкова и Виталия Цикула, погибших в спецоперации.