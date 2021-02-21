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Челябинский «Город N» стал чемпионом телевизионной Первой лиги КВН

Челябинская команда «Город N» сегодня, 21-го февраля, стала чемпионом телевизионной Первой лиги КВН.

«Три игры сезона на первом месте, шесть конкурсов с максимальным баллом. Теперь ждём «Город N» на Первом канале. Спасибо губернатору Алексею Текслеру за поддержку нашей команды», - пост о триумфе наших земляков опубликовал вечером воскресенья телеграм-канал администрации Челябинска.

Команда КВН «Город N» хорошо известна поклонникам движения в столице Южного Урала. Ребята уже давно играют в разных лигах города, а в 2019-м году стали чемпионами Центральной Уральской лиги КВН.

В январе 2020-го года челябинцы отлично выступили на Международном фестивале команд КВН «КИВИН-2020» в Сочи и были приглашены в телевизионную Первую лигу МС КВН.

Первые игры сезона должны были состоятся в начале апреля ушедшего года, но пандемия внесла свои коррективы. За это время челябинцы из «Города N» провели два больших авторских сбора с наставниками из Высшей лиги КВН, а пятого сентября 2020-го приняли участие в 1/4 финала Первой лиги в Уфе. Тогда ребята состязались за выход в полуфинал с пятью соперниками из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нефтекамска, Алматы и Донецка. Команды представили свои приветствия, заготовленные музыкальные номера, а также текстовые шутки в конкурсе «Биатлон».

Так начался путь веселых и находчивых жителей южноуральской столицы к победе, которую они празднуют спустя без малого полгода.

Отметим, организатором участия «Города N» в Первой лиге выступила челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска, министерства образования и науки региона и управления по делам молодежи городской мэрии.