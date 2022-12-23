Челябинский изобретатель предлагает вооружить дворников «зубрами» и санями для борьбы с гололедом

Челябинский изобретатель Константин Леонов придумал, как эффективно и дешево бороться с гололедом.

О своих разработках житель областного центра собирается рассказать представителям региональной и городской власти, направив информацию об иглорубе «Зубр» и чудо-санках с корзиной для дресвы на имя заместителя главы южноуральской столицы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова и заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова.

Константин Леонов уверен, что иглоруб (так он придумал назвать одно из своих изобретений – совершенно обычную с виду деревянную палку с иглами на венчающем ее валике) и сани с шипами станут верными и надежными помощниками дворников в зимний период. В том, что на участках, где поработал «зубр», уже нескользко и что орудовать иглорубом физически несложно, корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» убедилась лично.

По мнению Константина Павловича, управляющим компаниям Челябинска стоит обратить внимание на его изобретения – во благо горожан, чтобы люди оставались целыми и невредимыми при страшном гололеде, во власти которого периодически оказывается мегаполис.

Челябинский изобретатель считает, что для более эффективной борьбы со льдом необходимо учредить антигололедный сертификат безопасности, который должны иметь все без исключения торговые организации, офисные учреждения и управляющие компании.

«Сертификат должен предусматривать установку на входных группах противогололедных ступеней, поручней, козырьков, которые защищали бы входные группы от попадания снега и, как следствие, от образования наледи на ступеньках. Также сертификатом должна быть предусмотрена качественная уборка придомовых территорий от снега и льда», - отметил Константин Леонов.

За неисполнение требований сертификата должно следовать наложение денежных штрафов, закрытие предприятий-нарушителей, привлечение к административной (в крайних случаях – к уголовной) ответственности.

«Контроль за исполнением требований антигололедного сертификата необходимо возложить на вновь созданную антигололедную инспекцию, деятельность которой должен контролировать городской комитет дорожного хозяйства», - считает Константин Леонов.

Также изобретатель предлагает привлекать в помощь инспекции волонтеров и членов КТОСов.